Öğrencilerin yaklaşık yüzde 39'u sınavla öğrenci alan liseler için tercihte bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öğrencilerin yaklaşık yüzde 39'u sınavla öğrenci alan liseler için tercihte bulundu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarına ilişkin hazırlanan rapora göre, merkezi sınava katılan 1 milyon 472 bin 88 öğrencinin 571 bin 704'ü sınavla öğrenci alan okullar için tercihte bulundu.

Öğrencilerin yaklaşık yüzde 39'u sınavla öğrenci alan liseler için tercihte bulundu
10.08.2020 12:49 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:52

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarına ilişkin hazırlanan rapora göre, merkezi sınava katılan 1 milyon 472 bin 88 öğrencinin 571 bin 704'ü sınavla öğrenci alan okullar için tercihte bulundu.

MEB tarafından 2020 LGS kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçları çerçevesinde hazırlanan raporda, merkezi (sınavlı) yerleştirme süreci detaylı olarak ele alındı.

Yürütücülüğünü MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı "Merkezi Sınavla Yerleşen Öğrencilerin Performansı" başlıklı bu rapora göre, merkezi sınava 1 milyon 472 bin 88 öğrenci katıldı, bu öğrencilerin 571 bin 704'ü, yani yüzde 38,84'ü sınavla öğrenci alan okullar için tercihte bulundu.

Geçen yıl sınava katılan öğrencilerin yüzde 42,68'inin merkezi yerleştirme için tercih yaptığı dikkate alındığında, bu oranın 2020'de düştüğü görüldü. Bu sonuç, oluşturulan kontenjan arzı ile öğrencilerin talepleri arasındaki uyumun arttığına dair önemli bir veri olarak raporda yer aldı.

Tercihleri neticesinde 2020 yılında 212 bin 485 öğrenci sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirildi. Bu durum, sınava katılan öğrencilerin yüzde 14,43'ünün sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiğini gösterdi.

Geçen yıl bu oranın yüzde 13,50 olduğu düşünüldüğünde, öğrenci sayısının artmasına rağmen kontenjan artırımı ve diğer iyileştirmeler sayesinde merkezi yerleştirme açısından öğrencilere herhangi bir dezavantaj yaratılmadığı görüldü.

Kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha yüksek ham puan ortalamasına ulaştı

Raporda, merkezi sınav puanıyla yerleşen öğrencilerin sınavda bulunan alt testlerdeki performanslarını değerlendirmek için doğru cevap sayısı dağılımları incelendi.

Soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalaması Türkçe alt testinde 15,32, matematik alt testinde 9,36 ve fen bilimleri alt testinde 16,47 olarak hesaplandı.

10 soru bulunan alt testler arasında öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük alt testinde 8,41, din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinde 8,84 ve yabancı dil alt testinde 6,87 olduğu belirlendi.

Sınav kapsamı salgın süreci nedeniyle önemli ölçüde daraltılmasına rağmen alt testlerde elde edilen dağılımların yapısının daha önceki yıllarda elde edilenlerle uyum içinde olduğu gözlendi. Öğrencilerin en yüksek başarıyı gösterdiği alt testlerin, fen bilimleri, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi ile TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük olduğu görüldü.

Bununla birlikte, 2020 yılında doğru cevap sayısı ortalamaları fen bilimleri dışındaki tüm alt testlerde 2019 yılına göre değişen ölçülerde düştü. Raporda, bu durumun önemli nedenlerinden birisi olarak "sınava giren öğrenci sayısının 2020 yılında yüzde 43 oranında artması ve sınav başvurusunun tercihe bağlı değil otomatik olarak gerçekleştirilmiş olması" gösterildi.

Sınavda kız öğrenciler tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek ham puan ortalamasına ulaştı.

20 soru bulunan alt testler arasında fen bilimleri, her iki cinsiyet grubundaki öğrencilerin en yüksek ham puan ortalamasına sahip olduğu alt test oldu. 10 soru bulunan alt testler arasında ise din kültürü ve ahlak bilgisi öğrencilerin en yüksek ham puan ortalaması aldığı alt test olma niteliği taşıdı.

20 soru bulunan alt testler arasında her iki cinsiyet grubunda da ham puan ortalamasının en düşük olduğu alt testin matematik olduğu, bu alt testte erkek öğrencilerin ham puan ortalamasının 7,81, kız öğrencilerin ham puan ortalamasının 7,92 olduğu görüldü.

Okul başarısı ile sınav başarısı arasında güçlü ilişki

Detaylı incelemeler, merkezi sınav puanıyla yerleşen öğrencilerin 2020 merkezi sınavdaki performansları ile okul performansları arasında güçlü bir bağ olduğunu gösterdi.

Öğrencilerin ortaokulda gösterdikleri akademik başarılarının bir göstergesi olan Okul Başarı Puanları (OBP) ile Merkezi Sınav Puanları arasındaki ilişki de incelendi. Buna göre OBP ile Merkezi Sınav Puanları arasında güçlü ve pozitif (?=0,840) bir ilişkinin bulunduğu belirlendi.

Bu sonuç, merkezi sınav puanıyla yerleşen öğrencilerin sınavda gösterdikleri performans ile okuldaki performansları arasındaki ilişkinin 2020'de, 2019'dan daha da güçlü olduğunu gösterdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Güncel
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Politika
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı 3. Sayfa
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu Spor
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu 3. Sayfa
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son Dakika: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi olacak! Vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Son Dakika: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi olacak! Vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı'nda ilk ayinin tarihi belli oldu
Restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı'nda ilk ayinin tarihi belli oldu
Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu
Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun final öncesinde yaptığı motivasyon konuşması gündeme damga vurdu
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun final öncesinde yaptığı motivasyon konuşması gündeme damga vurdu
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu
Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Çeyrek altın 782, gram altın ise 486 liradan işlem görüyor
Çeyrek altın 782, gram altın ise 486 liradan işlem görüyor
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Aylin Nazlıaka Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Orhan Gencebay Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Ertuğrul Sağlam Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Kaza Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Öğrencilerin yaklaşık yüzde 39'u sınavla öğrenci alan liseler için tercihte bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 14:09:24. #1.15#
title