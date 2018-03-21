Öğrencilerin "Türk Bayrağı" Koreografisi

Samsun'da ortaokul öğrencileri Türk bayrağı koreografisi oluşturuldu.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Hareketi Projesi kapsamında Canik Hasköy Cumhuriyet Ortaokulunda değerler eğitimine yönelik çalışma hayata geçirildi.

Bu kapsamda okulda 470 öğrencinin katılımıyla Türk bayrağı koreografisi yapıldı.

Öğrencilere bayrak ve vatan sevgisi, şehide rahmet, gaziye şükran duygularını kazandırmak amacıyla hayata geçirilen etkinlik, "Selam olsun tüm şehitlerimize" sloganı eşliğinde gerçekleştirildi.

Öğrencilerden bazılarının ay, bazılarının yıldız olduğu koreografide diğer öğrenciler de bayrağın kırmızı zeminini oluşturdu.

Koreografinin oluşturulması sırasında çekilen görüntüler de sosyal medyadan paylaşıldı.