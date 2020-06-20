Öğrencilerin ter döktüğü LGS sona erdi Öğrencilerin ter döktüğü LGS sona erdi -Heyecan ve stres dolu dakikaları öğrenciler işte böyle anlattı -Pandemi tedbirleri kapsamında sınava giren Gamze Tan: "Sınav esnasında maske takmamız bizi çok etkiledi" -Mina Güler: "Stresten kurtulduğum için çok mutluyum" -Gözler sonuçların açıklanacağı...

Öğrencilerin ter döktüğü LGS sona erdi

-Heyecan ve stres dolu dakikaları öğrenciler işte böyle anlattı

-Pandemi tedbirleri kapsamında sınava giren Gamze Tan: "Sınav esnasında maske takmamız bizi çok etkiledi"

-Mina Güler: "Stresten kurtulduğum için çok mutluyum"

-Gözler sonuçların açıklanacağı 16 Temmuz'a çevrildi

SAKARYA - Sakarya'da binlerce öğrenci bir ilki yaşayarak pandemi tedbirleri kapsamında sınava alınırken Liselere Geçiş Sınavı için 2 ayrı oturumda ter döktü. Heyecan ve stres dolu dakikaları anlatan öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı 16 Temmuz tarihini heyecanla beklemeye başladı.

Dünya'da ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirlerince Sakarya'da binlerce öğrenci bir ilki yaşayarak pandemi tedbirleri kapsamında sınava alındı. Öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi. Bu yıl öğrenciler sınava öğrenim gördükleri okullarda girerken korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu. 2 oturumun tamamlandığı sınavdan çıkan öğrencilerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken bazı öğrencilerin ise sınavdan mutlu çıktıkları görüldü. Zorlu bir süreçten geçerek bir ilki yaşayan öğrenciler yaşadıkları heyecan ve stres dolu dakikaları da anlattı. Öğrencilerin sınav salonlarında velilerin ise dışarıda ter döktüğü sınavın bitmesinin ardından gözler 16 Temmuz'da açıklanacağı duyurulan sınav sonuçlarına çevrildi.

Stresten kurtulduğum için çok mutluyum

Rahat bir sınav geçirdiğini dile getiren Mina Güler, "Sınav süreci biraz zor oldu aslında evde izlediğim videolarla çalışmaya çalıştım. Onun dışında stresten kurtulduğum için mutluyum, çok büyük bir stres vardı herkes baskı yapıyordu yani öğretmenlerimiz ve ailemiz olsun. Güzel geçti ve bitirdik sınavı. Sınava girişte öğretmenlerin durun, bekleyin biraz uyarılarıyla karşılaştım. Öncelikle sınava girişte maskemizi attırdılar ve bize yeni maske verdiler, dezenfektan sıktılar. Olduğunca temiz olduğunu düşünüyorum ve inşallah hiç birimizde hastalık olmaz. Sınav esnasında 2 kişilik sıralarda tek kişilik oturduk. Sınav başlayana kadar cidden nefes alamadık maske dolayısıyla, ama sınav esnasında maskeyi çıkarttırdılar ve rahat sınav geçirdik" dedi.

Sınav esnasında maske takmamız bizi çok etkiledi

Canlı dersler ve öğretmenlerinin bu süreçte kendilerine büyük destek verdiğini ifade eden Gamze Tan isimli öğrenci, "Bizim için aslında çok zor oldu okula gidememek ve evde çalışmak. EBA bu süreçte bize çok destek sağladı videolar ve canlı dersler ile. Öğretmenlerimiz çok ilgilendiler. Ama tabi sınav esnasında maskeyi takmamız bizi çok etkiledi. Sonuçta maskeyi çıkarıp çene hizamıza takmamıza izin verdiler ama o şekilde tutmamız dahi bizi psikolojik olarak ta olabilir ama bizi etkiledi. Yine de sınavımız çok zor değildi, sözel bölüm iyiydi ama sayısal bölümde biraz zorlandım. Bütün öğretmenlerimize de buradan teşekkür ediyorum, bizlerle gerçekten çok ilgilendiler pandemi süreci boyunca. Okula gelmesek dahi çok destek sağladılar, EBA ve diğer yerlerden. Aslında tabi olumsuz etkiledi bu süreç ama öğretmenlerimiz bu açığı kapatmamıza çok yardımcı oldu" diye konuştu.

Bu süreçte evde daha çok disiplinli çalışmaya başladım

Avukatlığı hedeflediğini ve sınavının güzel geçtiğini söyleyen Sude Zurnacı ise, "Sınav sürecinde her zaman planlı çalıştım, okul varken. Daha sonrasında korona virüsü gelince EBA'dan canlı dersler vardı onlara katıldım. Bu süreçte evde daha çok disiplinli çalışmaya başladım. Okul sürecinde anlamadıklarımı hocalarıma tekrardan sordum. Böyle devam etti. Sınav girişinde ilk önce okul bahçesinde sıraya girdik sosyal mesafeyi koruyarak. Daha sonrasında elimize dezenfektan sıktık, yeni maskeler verildi. Sınav esnasında çok fazla heyecanımız vardı ilk öncelikle, daha sonrasında sınav kağıtları verilince ve bekleyince heyecanımı yendim. Sınavım güzel geçti kolaydı, hedefim avukat olmak ve onunda en üst seviyesine çıkabilmek inşallah" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA