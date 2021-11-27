ÖĞRENCİLERİN TELEFONLARINI GASBEDEN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler
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ÖĞRENCİLERİN TELEFONLARINI GASBEDEN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da okul çıkışı bıçak zoruyla öğrencilerin telefonlarını gasbeden 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

DİYARBAKIR'da okul çıkışı bıçak zoruyla öğrencilerin telefonlarını gasbeden 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kayapınar ilçesinde iki ayrı olayda, 11 ve 13 yaşlarındaki öğrencilerin cep telefonlarını bıçak zoruyla gasbeden 2 şüpheliyi güvenlik kamerasından tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, eğitim kurumlarının önünde sivil kıyafetle önlem alarak beklemeye başladı. Bu sırada bir öğrencinin telefonunu bıçak zoruyla gasbetmek isteyen Furkan D.(16) ve Kadir İ. (17), suçüstü yakalandı. Mağdur öğrenciler tarafından da teşhis edilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÖĞRENCİLERİN TELEFONLARINI GASBEDEN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ÖĞRENCİLERİN TELEFONLARINI GASBEDEN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ÖĞRENCİLERİN TELEFONLARINI GASBEDEN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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