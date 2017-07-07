Öğrencilerin Tatil Sevinci Havuz Keyfiyle İkiye Katlandı

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz yaz tatilini Başiskele Belediyesi Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezleri'nde eğitimle değerlendiren öğrencilere eğlenceli bir yaz tatili geçirmeleri için imkan sağladı. Başiskele Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yaklaşık 450 öğrenciye kapılarını açtı.



Akademi Yüzme Kulübü'nün usta eğitmenleri tarafından ücretsiz olarak verilen yüzme eğitimleri ile bazı öğrenciler ilk kez havuzla tanıştı. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler tatil sevincini havuz keyfiyle ikiye katladı. Kas, eklem ve damar sistemine yararlı olan yüzme sayesinde küçük yaşlarda çocukların oksijen kullanım kapasitesinin artmasına neden oluyor. - KOCAELİ