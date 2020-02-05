Öğrencilerin sokakta bulduğu kediler "Boncuk" ve "Badem" okulun maskotu oldu

05.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:06

Batman'da bir okulun bahçesinde bulunan iki kediyi öğrenciler ve öğretmenler besliyor.

Batman Mehmet Emin Şimşek İlkokulu öğrencileri bahçede buldukları iki kediye "Boncuk" ve "Badem" adını verdi.

İki kediye sahip çıkmak isteyen öğrencilere okul idaresi ve öğretmenlerden de destek geldi.

Okulun maskotu haline gelen iki kediye derslerde, teneffüslerde ve öğle aralarında hem öğrenciler hem de öğretmenler ilgi gösteriyor.

Öğrencilerden Rızkiye Nur Cangöz, "Onları aç ve üşümüş halde bulduk. Onları sahiplendik. Arkadaşımız Emir, kediler için amcasına kedi evi yaptırdı. Herkes sokak hayvanlarını korumalı ve onların yanında olmalı." dedi.

Emir Zerooğlu ise, kediler için amcasından ev yaptırmasını istediğini dile getirerek, "Okulda kediden korkan arkadaşlarımız vardı. Onlar da bu kediler sayesinde korkularını yendi. Yiyeceklerimizi boncukla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Velilerden Muhammed Balbay, okul idaresi ve öğrencilerin örnek bir davranış gösterdiğini belirterek, kedileri sahiplenilmesinden memnuniyet duyduklarını aktardı.

Balbay, "Okul idaresi ve öğrencilerin bu davranışı takdire şayan. Bu güzel davranışın gelişmesine katkı sunan herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Ahmet Avanaş da, öğrencilere merhamet duygusu ve hayvan sevgisi aşılaması bakımından kedilerin bakımının üstlenilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA