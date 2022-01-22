ÖĞRENCİLERİN SOKAKTA BULDUĞU KEDİ OKULUN MASKOTU OLDU

FATİH, İSTANBUL (DHA) - ERZURUM'un İspir ilçesinde Ziyapaşa İlkokulu öğrencileri, sokakta buldukları ve ismini 'Karam' olarak verdikleri kediyi sahiplendi. Okul Müdürü Fatih Kaya, Öğrencilerin ısrarı öğretmenlerimizin de desteği ile kediyi okulda bakmaya karar verdik. Anne ve babaları izin vermeleri suretiyle öğrenciler, evlerine de götürebilecek dedi.

İspir ilçesindeki Ziyapaşa İlkokulu öğrencileri, ders arasında gördükleri kediyi sahiplendi. Öğrenciler, müdür Fatih Kaya'nın da izniyle okulda baktıkları kediye 'Karam' ismini verdi. Yapılan anketle Karam adını verilen kedi kısa zamanda okulun maskotu haline geldi. Sınıfa öğrencilerle birlikte giren Karam, onlardan bir an olsun ayrılmıyor. Bazen sıraların üstünde, bazen de çocukların arasında doşan kedi, yeni yuvasına alıştı. Kedinin okulda olmasının çok eğlendirici olduğunu belirten öğrenciler, derslerinin de daha eğlenceli geçtiğini bildirdi. Bazı öğrenciler Karam sayesinde kedi korkusunu yendiğini söylerken, bazıları yeni sınıf arkadaşlarını çok sevdiklerini ifade etti. Karam'ı kucaklarında taşıyan öğrenciler, karne tatili sebebiyle vedalaşmak zorunda kaldı.

Ziyapaşa İlkokulu Müdürü Fatih Kaya, sokakta buldukları kediyi öğrencilerin ısrarı üzerine okula aldıklarını söyledi. Mama ve kumunu aldıkları kediye okulun koridoruna yerleştirdiklerini ifade eden Kaya, sömetri tatilinde kendilerinin okulda olacakları için bakımıyla ilgileneceklerini söyledi. Kaya, öğrencilerin de ailelerinden izin almaları suretiyle evlerine de götürebileceklerini bildirdi.