Öğrencilerin Sıralarına Anneler Oturdu

Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Beldesinde, velilerin okulla kaynaşması amacıyla kahvaltı programı düzenlendi.



Gölbaşı İlkokulunda, "Anneler Okulda Buluşuyor" projesi kapsamında düzenlenen programa, veliler ilgi gösterdi.



Okul müdürü Naif Akbaş, AA muhabirine, amaçlarının velilerin okulla bütünleşmesini sağlamak olduğunu söyledi.



Öğrenci, öğretmen ve veli kaynaşmasını sağlamak istediklerini anlatan Akbaş, "Bu konuda velilerimize yönelik seminerler düzenledik. Velilerimizin evlerine misafir olup, paylaşımlarda bulunduk. Biz bunu mümkün olduğunca sürekli hale getirmek istiyoruz." dedi.



Velilerden Esra Oğuz ise velilerin öğretmenlerle kaynaşmaları için düzenlenen etkinliğin faydalı olacağını ifade etti.



Velilerden Sunay Doğan da öğretmenlerin öğrenciler için büyük katkı sunduğunu ve onlardan çok memnun olduklarını dile getirdi.