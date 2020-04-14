Öğrencilerin sınav kitapçıkları evlerine teslim edildi Şanlıurfa'da TYT-AYT sınava hazırlanan öğrencilerin deneme sınavı için soru kitapçıkları evlerine teslim edildi.

Şanlıurfa'da TYT-AYT sınava hazırlanan öğrencilerin deneme sınavı için soru kitapçıkları evlerine teslim edildi.

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen korona virüs salgını tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapanan Eyyübiye Belediyesi Kitap Otağı'nda TYT- AYT sınavına hazırlanan gençler için seferber olan belediyeye bağlı Kültür Müdürlüğü ekipleri, 'Evde Kal' çağrılarına uyan gençlere deneme sınavı için soru kitapçıklarını evlerine kadar götürdü. Deneme sınavlarının yanında gençlerin boş zamanlarında kitap okumalarını teşvik etmek amacıyla bir adet kitap ile 'Urfa'da Pişer Bize de Düşer' kitabı ve maskeleri gençlere teslim etti.

Kitapçıkları evlerine kadar getirilen gençler de sınavlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirterek, "Allah, Başkanımız Mehmet Kuş'tan razı olsun. Bizleri unutmadılar. Evimize kadar kitaplarımızı getirdiler. Çok güzel bir uygulama. Bizleri düşünen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür ederiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA