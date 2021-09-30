Öğrencilerin salgın dönemindeki eğitim açığını gönüllü öğretmenler telafi ediyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Lisesi öğretmenleri, öğrencilerinin Kovid-19 salgını nedeniyle geri kaldığı dersleri gönüllü açtıkları ek ders etütleriyle telafi etmeye çalışıyor.

Lise yönetimi ve öğretmenleri, salgın nedeniyle uzun bir süre yüz yüze eğitim alamayan öğrencilerin derslerindeki eksiklikleri gidermek amacıyla çalışma başlattı.

Öğrencilerin de onayıyla hiçbir ücret almayarak gönüllü ek ders etütleri açan öğretmenler, üniversite sınavına hazırlanan 11 ve 12. sınıflar için son ders zilinin ardından mesai yapıyor.

Haftanın 4 günü akşam saatlerine kadar okulda öğrencilerini ek derslerle geleceğe hazırlayan öğretmenler, zaman zaman onlara çeşitli ikramlarda bulunuyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 yıldır yaşanan salgın sürecinde öğrencilerin yüz yüze ve uzaktan eğitimler aldığını hatırlattı.

"Bütün öğretmenler gönüllü geliyor"

Zorlu süreci geride bıraktıklarını ifade eden Gün şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın 1,5 yıllık öğrenme kayıplarını telafi etme adına 11 ve 12. sınıf öğrencilerimize Erzincan Lisesindeki öğrencilerimize öğretmenlerimiz gönüllü etüt çalışması yapıyorlar. Bu gönüllü etüt çalışmaları akşam 19.30'a kadar sürüyor. Okulumuzdaki bütün öğretmenler gönüllü olarak geliyor."

Fizik öğretmeni Ayla Bayram Sercan ise idareci ve öğretmenlerin gönüllülük esasına dayalı olarak okulda bir çalışma başlattığını söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerde eksiklikler fark ettiklerini dile getiren Sercan, "Bu anlamda öğrencilerimizin bu konuları tekrar etmesi, bu süreci toparlamak adına böyle bir çalışma başlattık. Şu an çok verimli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Çalışmamızın içerisinde 200 civarında öğrencimiz var." diye konuştu.

Öğrencilerden Eslem Elif Sude Sinanoğlu da ders eksiklerinin giderilmesi için kendilerine sunulan bu güzel imkandan mutlu olduklarını belirterek, "Ayrıca ücretsiz olması ve günlük esasına dayanması da harika bir şey. Eksik olduğumuz konuları hocalarımızı birebir telafi etme imkanı buluyor ve bunun üzerine hocalarımızla tekrar soru çözme fırsatı buluyoruz. Bu da bizim için çok verimli oluyor." ifadesini kullandı.