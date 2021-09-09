Öğrencilerin okula dönüş sürecinde velilere önemli uyarılar

Öğrencilerin okula dönüş sürecinde velilere önemli uyarılar "Okula adaptasyonda akademik alan sosyalleşmeden sonra gelir" "Öğrencilerin okula adaptasyonunda zaman tanıyın" Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin okula uyum süreçleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Çocuk...

Öğrencilerin okula dönüş sürecinde velilere önemli uyarılar

"Okula adaptasyonda akademik alan sosyalleşmeden sonra gelir"

"Öğrencilerin okula adaptasyonunda zaman tanıyın"

İSTANBUL - Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin okula uyum süreçleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Mücahit Öztürk, çocuklara uyum sürecinde zaman tanınması gerektiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle uzun bir süre bir araya gelmeden devam eden eğitim-öğretim, 6 Eylül'den itibaren yüz yüze olarak başladı. Uzmanlar yüz yüze eğitimin öğrenmenin en etkili yolu olduğunu söylüyor.

Öğrenciler uzun bir aradan sonra okula döndü. Öğrenciler için okullarda yüz yüze eğitimin yanında adaptasyon ve psikolojik süreçler de önem taşıyor. Uzunca bir süre okuldan uzak kalan öğrencilerin psikolojik olarak nasıl hazır olacağı, adaptasyon süreçlerini nasıl aşacağı gibi konular hakkında Çocuk ve Ergen Psikiyatrı ve Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk bilgi verdi. Öğrencilerin uyum sürecini nasıl aşacağına dair bilgiler veren Öztürk velilere de tavsiyelerde bulundu.

"Okula adaptasyonda akademik alan sosyalleşmeden sonra gelir"

Çocukların okula uyum sağlama sürecinde ailelere ve öğretmenlere büyük iş düştüğünü söyleyen Öztürk, "Öğrenciler okulu özledi. Öğrencilerin, yeni eğitim dönemi nasıl olacak, tekrar kapanma olabilir mi gibi konularda şaşkınlıkları var. Alışılmış bir düzene tekrar başlanacak bu yüzden okula karşı uyum ve arkadaş ortamlarına uyumla alakalı sorunlar oluşabilir" dedi.

Öğrencilerin okulda başarılarıyla ilgili tedirginliklerinin olabileceğini belirten Öztürk, "Bu problemlerle mücadelede ailelere ve öğretmenlere büyük iş düşüyor. Çocukların tekrar okula alışma ve eksikliklerini tamamlama süreci olacaktır. Bu nedenle ilk olarak sabır göstermemiz gerekecektir. Öğrencilerin yavaş yavaş düzene alışmalarını bekleyeceğiz. Öğrencilerin okula adaptasyonunda zaman tanıyın. Önce öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamamız gerekiyor, akademik alan sosyalleşmeden sonra gelmelidir" diye konuştu.

Çocukların bilgisayar, oyun konsolu, telefon ekranı başında fazla vakit geçirmesinin zararlı olacağından da bahseden Öztürk, "Pandemi döneminde çocuklar sosyal ortamdan uzak bir şekilde ekran başında kaldı. Çocukların ekran başında, bilgisayar başında kalma süreleri pandemi döneminde arttı" şeklinde konuştu.

"Ekrandan uzak tutun"

Velilerin bu duruma dikkat edip yaz döneminde çocuklarını ekrandan uzak tutmalarının çocukların okula adaptasyonu kolaylaştıracağını söyleyerek, "2-3 yaş aralığında çocukları hiç ekran karşısında bırakmamalıyız, daha sonraki süreçte 15-20 dakika, 5 yaş civarında 30 dakika kadar çocukların ekranda kalmalarına izin verebiliriz. Ekran başında kalmak çocukların arkadaşlarıyla aktivitelerine, sosyal yaşantılarına engel olmamalı. Velilerin buna dikkat etmesi ve çocukları yönlendirmesi gerekiyor. Aynı zamanda veliler çocuklarının bilgisayar başında geçirdiği vakitlerde içerik kontrolü yapmalı. Çocukların yeni süreçte eğitim hayatlarında sorun olduğunda veliler hem öğretmenler ile hem de çocuklar ile işbirliği içinde sorunu çözmelidir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Ergin