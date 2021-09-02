Öğrencilerin okul hazırlıkları tamamlandı
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Öğrencilerin okul hazırlıkları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir - Haberler | Güncel

Öğrencilerin okul hazırlıkları tamamlandı -Sınıflar, koridorlar ve bütün ortak alanlar dezenfekte edilip temizlendi -Hastanelerin kullandığı havalandırma sistemiyle öğrenciler daha güvenli soluyacak Bursa'nın önemli eğitim kurumlarından Özel Teknoloji Fen Koleji, öğrencilerini...

Öğrencilerin okul hazırlıkları tamamlandı

-Sınıflar, koridorlar ve bütün ortak alanlar dezenfekte edilip temizlendi

-Hastanelerin kullandığı havalandırma sistemiyle öğrenciler daha güvenli soluyacak

BURSA - Bursa'nın önemli eğitim kurumlarından Özel Teknoloji Fen Koleji, öğrencilerini karşılamaya hazırlanıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında bütün hazırlıkları tamamlayan okul, eğitim olduğu kadar bu konuda da iddialı olduğunu ortaya koydu.

"Kodlanan değil, kodlayan bir gelecek" sloganı ile yola çıkıp, iyi bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen Teknoloji Fen Koleji, korona virüs döneminde göstermiş olduğu başarılı çalışmalarla dikkat çekiyor. Salgının başladığı ilk günden bugüne kadar birçok çalışma ile çocukların sağlığını ön planda tutmayı başaran okulda sınıflardan koridorlara, yemekhanelerden okulun bahçesine kadar her alan sürekli titizlikle takip ediliyor. Dezenfektanlardan buharlı temizliğe, sosyal mesafeden çıkartmalı uyarılara kadar her tedbiri alan okulun ayrıca havalandırma sistemiyle hastaneyi aratmaması dikkatlerden kaçmadı.

Sağlığın ve geleceğin ön planda olduğunu ifade eden Okul Müdürü Müge Düşmez, "Hastalık başladığından bu yana ilk olarak sıralarımızın hepsini tek kişiliğe dönüştürdük. Sınıf sayısını düşürerek öğrenci sayımızı azami 20 kişi olarak belirledik. Öğrencilerin kapıdan içeri girerken, ateş ölçümü ve binanın içerisinde de belli aralıklarla ateş ölçümü yapılmaktadır. Çocuklarımız okuldan içeri girdikten sonraki bütün koridorlarda da dezenfektan bulunmaktadır. Tuvaletlerdeki ve sınıflardaki hijyeni çalışanlarımızla birlikte sağlıyoruz. Ancak temizlik olduktan sonra tüm sınıflarımızı ve öğrencilerimizin alanları buharlı dezenfektanla da temizleniyor. Yemekhanelerde bulunan 4 kişilik masalara çapraz bir şekilde ikişer kişi oturturuyoruz. Aynı zamanda yaş grubu olarak da farklı saat dilimlerinde çocuklarımızı yemekhaneye indiriyoruz. Yemeklerimiz, kullanılan su ve ekmeğe kadar paketli ve tek kişilik olarak çocuklarımıza servis ediliyor" dedi.

Beyaz bayrak ve yeşil bayrak ödüllü bir okul olduklarını belirten Müge Düşmez, "Temiz belgesi alan bir okul olarak, doğal havalandırma sistemiyle de örnek olmaya devam ediyoruz. Bir hastanede olması gereken doğal havalandırmayı sağlıyoruz. Bursa'da bu sisteme sahip tek okul olarak bunun gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın sınıflarından ortak alanlarına, koridorlardan tuvaletlere kadar her alanın kirli havası alınarak içeriye temiz hava veriliyor. Bütün öğretmen ve çalışan personelimizin aşısı tamamlanmış durumda. Her gün öğretmen, çalışan, veli ve öğrencilerin HES kodu sorgulaması kurumsal iletişim birimi tarafından yapılıyor. Sabah öğrenciler okula gelmeden bütün taramalar bitmiş oluyor. Ona göre plan ve program yapılıyor. Bu bizim için en değerli çalışmalarımızdan biridir. Her gün 3 bin 500'e yakın HES kodu sorgulamasını yapıyoruz. Sınıflarımızda bulunan dolaplarımızı koridor dışına aldık. Dışarıdan getirilen öğrenci malzemeleri de dezenfekte edilip çocukların günlük akışına göre dezenfekte edilmektedir" diye konuştu.

Öğrencilerin okul hazırlıkları tamamlandı
Öğrencilerin okul hazırlıkları tamamlandı
Öğrencilerin okul hazırlıkları tamamlandı
Öğrencilerin okul hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir

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