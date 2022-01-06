Öğrencilerin Mezuniyet Eserleri "Geleceğin Renkleri" Sergisinde

İSTANBUL (Bültenler) - Geleceğin Renkleri Sergisi her gün 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ücretsiz olarak ağırlayacak.

Geleceğin Renkleri sergisi ile üniversitelerin güzel sanatlar bölümlerinden mezun olan ve gelecek vaat eden sanatçı adayı öğrencilerin eserlerinin sanat camiası ve halkla buluşturulması amaçlanıyor. Sanatsız kalan bir toplumun çağdaşlıktan uzaklaşacağı olgusundan hareketle gerçekleştirilen çalışma sanatçı ve sanatsever olarak gençlerin sanata ulaşılabilirliğine de katkıda bulunmayı hedefliyor.

İstanbul'da bulunan Güzel Sanatlar Fakültelerinin ilgili bölümlerinden 2019-2020 ve 2020-2021 öğretim yıllarında mezun olmuş öğrencilerin mezuniyet işlerini sanatseverlerle buluşturacak olan sergi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile hayata geçiyor.

*İstanbul Gönüllüleri, kamusal hizmetler konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ortak hareket eden ve 16 milyon İstanbullu için çalışan kent gönüllüleridir.

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