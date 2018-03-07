Öğrencilerin Mektupları Şehit Anneleri ve Eşlerini Ağlattı

Sivas'ta ortaokul öğrencilerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla yazdığı mektuplar, şehit annelerini ve eşlerini ağlattı.

Selçuk Ortaokulu 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek olmak amacıyla şehitlere ve şehit ailelerine ithafen mektup yazdı.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneğinde bir araya gelen şehit annesi ve eşlerini ziyaret eden 15 ortaokul öğrencisi, mektupları ve karanfilleri ailelere verdi. Öğrenciler, aralarında topladıkları bir miktar parayı da derneğe bağışladı. Mektupları okuyan şehit anneleri ve eşlerinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Dernek Başkanı Mustafa Hızal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afrin'de vatanın bütünlüğüne kasteden düşmanlara karşı mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Vatan ve devlet için nice gençler yetiştirildiğini aktaran Hızal, "Öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece devletimizi ve milletimizi kimse bölemeyecek." diye konuştu.

Öğrenciler, şehit annesi ve eşlerinin Kadınlar Günü'nü de kutladı.