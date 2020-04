Öğrencilerin maketleriyle okul bahçesinde 23 Nisan kutlaması Üsküdar'da bulunan bir anaokulunda korona virüs nedeniyle ilginç bir 23 Nisan kutlaması yaşandı.

Üsküdar'da bulunan bir anaokulunda korona virüs nedeniyle ilginç bir 23 Nisan kutlaması yaşandı. Öğrencilerin maketleri, okuldaki 23 Nisan kutlamasında hazır bulundu. Maketler, öğrencilerin ses kayıtları ile konuşturuldu. Öğrencilerin maketleriyle yapılan 23 Nisan kutlaması renkli anlara sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl korona virüs salgınına denk gelmesi kutlamaları aksattı. Bilim Kurulu kararıyla toplu alanda kalabalık şekilde bulunmak yasaklanırken; Milli Eğitim Bakanlığı da uzaktan eğitim sistemine geçerek okulların fiziki eğitime devam etmesini yasakladı.

ÖĞRENCİLERİN MAKETLERİ YAPILDI

Üsküdar'da 34 öğrencisiyle birlikte eğitim ve öğretim hayatına devam eden bir anaokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı bir yöntemle kutladı. Evlerinde bulunan öğrencilerden ses kayıtları alındı, öğrencilerin maketleri yapıldı ve platform oluşturuldu. Okul müdürü Engin Çakmak, "Çocuklarımıza sürpriz olsun diye yola çıktık. Yaklaşık on beş yirmi gündür uğraşıyoruz. Önce manken tipi bir şeyler denedim olmadı, gerçekçiliği yansıtmadı. Gerçek boylarında posterlerini bastıralım dedik. Yaptıkça hata gördük düzelttik ve sonucunda bu ortaya çıktı" ifadelerini kullanırken eğitmenlerden olan Müjgan Çakmak, buruk bir kutlama yaptıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı, "14 senedir eğitim hayatımızda hep öğrencilerimizle birlikte kutladık ama bu yıl içimiz çok buruk, Covid-19 sebebiyle okulumuz kapalı; böyle bir etkinlik yaparak onları mutlu etmek istedik. Şu an da siz bu soruları sorarken gözlerim dolu dolu. Onları çok özledim, hayatımın bir parçası onlar. Öğrencilerimizden tek tek ses kaydı aldım, onlara her zaman bir eğitim ci olarak çok güvendim" dedi.

(Hanifi Bayar/İHA)

Kaynak: İHA