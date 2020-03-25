Öğrencilerin kira alınmaması talebine ev sahibinden destek Isparta'da bir ev sahibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla memleketine dönen öğrencilerden kira almayacağını belirtti.

Isparta'da bir ev sahibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla memleketine dönen öğrencilerden kira almayacağını belirtti.

Süleyman Demirel Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, sosyal paylaşım platformundan "IspartaÖğrencineSahipÇık" hashtagı ile kentteki apart sahiplerine, kira ücreti talep etmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Bunun üzerine apart binadaki dairesini öğrencilere kiralayan Şükrü Altuğ, süreç bitene kadar para kira talep etmeyeceğini duyurdu.

Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ve ülkede koronavirüs saldırısı olduğunu hatırlattı.

Kentte öğrenim gören öğrencilerin sosyal medyadaki paylaşımlarını gördükten sonra onlara hak verdiğini belirten Altuğ, "Onlar mülk sahiplerinden bir istekte bulundu. Kiraların alınmaması hususunda. Kiracımla iletişime geçerek bu süreç bitene kadar ödeme yapmayacağını söyledim." diye konuştu.

Kendisinden bu süreçte sadece dua etmesini istediğini belirten Altuğ, "İnşallah yakın zamanda atlatırız, dualarımız bu şekilde, inşallah bu düşüncem sadece Isparta değil, tüm Türkiye'ye örnek olur. Mülk sahiplerine bir zararı olmaz, öğrenci için çok şey fark eder. Öğrencilerimiz zor şartlarda okuyor, destek amaçlı böyle bir şey yaptım." dedi.

Kaynak: AA