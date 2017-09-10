Öğrencilerin Kendilerini Geliştirmeleri İçin Proje Hazırlandı

Gölbaşı'nda faaliyet gösteren Darüşşifa Eğitim Kurumları, öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirerek fen bilimleri alanındaki eleştirel düşünme, yaratıcılık kapasitelerini geliştirmesi amacıyla STEM adıyla proje geliştirdi.



Okul yönetimi, özel bir firmaya hazırlatılan projenin öğretmenlere tanıtımı amacıyla okulun konferans salonunda toplantı gerçekleştirdi.



Matematiksel düşünme becerilerini geliştirerek fen bilimleri alanındaki eleştirel düşünme, yaratıcılık, yenilenme, problem çözme, üretkenlik kapasitelerini artırması hedeflenen proje ile öğrencilerin tasarladıkları her türlü sistemi, robotik ve elektronik altyapısıyla hayata geçirmeleri planlanıyor.



Anaokulundan itibaren her yaş grubuna hitap eden ve "Teknoloji tüketen değil üreten çocuklar" sloganı bulunan proje ile öğrencilerin kodlama yoluyla kendi teknolojilerini üretmelerinin sağlanması isteniyor.



Proje sorumlusu Çağdaş Turan, projeye "Science Technology Engineering Mathematics"in baş harfleri olan STEM adını verdiklerini söyledi.



Teknoloji ve matematiğin bir arada olduğu müfredatın hayata entegre edilmesinin sağlanmasını hedeflediklerini belirten Turan, "Proje sayesinde dersler çok daha rahat, anlaşılabilir ve uygulanabilir olacak. Derslerde elektronik ve STEM sistemiyle mesela volkanın nasıl oluştuğunu, nasıl yapıldığını anlatacağız." dedi.



Proje sayesinde 11 yaşındaki bir çocuğa akıllı ev sistemi yaptırılabileceğine işaret eden Turan, "Örneğin bir odada kaç kişinin olduğunu, ısı sensörü ile öğrenebilecekler. Burada kaç insanın korkuya ya da heyecana sahip olduğunu bilebilecekler. Bunların hepsi 'Arduino' sistemi ile gerçekleşecek. Bu program çocuklara bir adım ilerisini düşünmeyi öğretecek. Teknolojini sadece oyunlardan ve tüketimden ibaret olmadığını, yaşamımızı kolaylaştırabildiğini anlatacağız." diye konuştu.



Sunumun ardından STEM ile hayata geçirilmiş projeler tanıtıldı.



Programın ardından Darüşşifa Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kasaraslan, Turan ve robotik kodlama öğretmeni Ali Pakcan'a çiçek sundu.