Öğrencilerin kayak heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha önce Uludağ'a hiç çıkmamış ve kayak yapmamış 17 ilçedeki 700 öğrenciyi Uludağ'da kayak sporu ile buluşturuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'sporu tabana yaymak ve gençleri spor yapmaya teşvik etmek hedefiyle' düzenlenen 'Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri' kapsamında uygulanan kayak eğitim projesi, renkli görüntülere sahne oluyor. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 17 ilçede Uludağ'a hiç çıkmamış ve kayak yapmamış öğrenciler arasından seçilen çocuklar, teleferikle Uludağ'a çıkıp kayak yapmanın mutluluğunu yaşıyor. 20 Ocak tarihine kadar devam edecek etkinlikte, belirlenen okullardan 40'ar öğrenciye uzman eğitmenler tarafından kayak eğitimleri veriliyor. Temel kayak eğitiminin ardından serbest zaman etkinlikleri ile karın tadını çıkaran öğrenciler, Uludağ'da eğlenceli bir gün geçirmenin keyfini doyasıya yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, ilk kez Uludağ'a çıkıp kayak öğrenen öğrencilerin sevincine ortak oldu. Okul sporları etkinliğinin 'çocukların sporla buluşması adına' çok önemli olduğunu belirten Yıldız, Uludağ'da düzenlenen kayak eğitimlerinden 17 ilçedeki 700'e yakın öğrencinin yararlanacağını söyledi. - BURSA