TARSUS, MERSİN (İHA) - Öğrencilerin kavgasına veliler karıştı, ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir okulda öğrenciler arasında çıkan kavgaya, büyüklerde karıştı. Kavgada 3 öğrenci yaralandı.

İlçeye bağlı Cengiz Topel Anadolu Lisesi'nde daha önce kavga eden bazı 12'inci sınıf öğrencileri tenefüste karşı karşıya geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgaya, bu sırada okulda bulunan öğrenci velileri de katıldı. Öğrenciler ve velilerinin karıştığı kavga, başka bir öğrenci tarafından telefonla kayıt yaptı. Tarafların tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı kavgada 3 öğrenci darbedilerek yaralandı. Kavga eden kalabalık, ihbar üzerine okula sevk edilen polis tarafından dağıtıldı. Kavgaya karışanlar, daha sonra polis merkezine götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.