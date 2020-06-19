Öğrencilerin karneleri e-Okul üzerinden erişime açıldı
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Öğrencilerin karneleri e-Okul üzerinden erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı.

Öğrencilerin karneleri e-Okul üzerinden erişime açıldı
19.06.2020 00:05 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:15

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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