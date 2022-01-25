Öğrencilerin karne hediyesi kitapla sınırlı değil BKMKİTAP'da kitaptan kırtasiyeye, oyuncaktan birçok ürüne yüzde 30'a varan indirimler öğrencileri bekliyor Öğrenciler için bir gelenek haline dönüşen BKMKİTAP'daki karne hediyesine, yüzde 30 varan indirimler de eklendi.

Öğrencilerin karne hediyesi kitapla sınırlı değil

BKMKİTAP'da kitaptan kırtasiyeye, oyuncaktan birçok ürüne yüzde 30'a varan indirimler öğrencileri bekliyor

BURSA - Öğrenciler için bir gelenek haline dönüşen BKMKİTAP'daki karne hediyesine, yüzde 30 varan indirimler de eklendi.

Avrupa'nın en büyük kitabevi mottosuyla okurlarını kitaplarla buluşturan BKMKİTAP, bir gelenek haline getirdiği karne hediyesi projesiyle öğrencileri kitaplarla buluşturmaya devam ediyor. Öğrencilerin tatil dönemi okuma alışkanlıklarına katkı olması için on binlerce kitabı öğrencilerle ücretsiz buluşturan BKMKİTAP, onlar için yüzde 30'a varan indirimleri de tatil sonuna kadar uygulayacağını duyurdu.

Kitaptan oyuncağa, kırtasiye ürünlerinden birçok ürüne kadar herkesin aradığını bulabileceği ürün çeşitliliği ile hizmet verdiklerini belirten BKMKİTAP Özlüce Şube Müdürü Abdurrahman Uğurlu, "Yarıyıl tatiline özel tüm yaş gurupları için karne hediyesi olarak ücretsiz kitap veriyoruz. Bugüne kadar 10 binlerce kitap dağıttık. Dağıtmaya devam ediyoruz. Öğrenciler ve veliler de buna yoğun ilgi gösterdi. Bunun dışında ders kitaplarında, kırtasiye ürünlerinde, çocuklarına hediye almak isteyen veliler için oyuncak guruplarında birçok indirimler yaptık. Ayrıca yıl boyunca devam eden 3 al 2 öde kampanyamız devam ediyor. Mağazamızda yaklaşık 1 milyona yakın ürün çeşidimiz var. Bunun büyük bir çoğunluğunu kitaplar oluşturmaktadır. Ayrıca, gençler ve aileler mağazamızın üst tarafında bulunan restoranımızdan da faydalanma imkanına sahiptir. Mağazamızın içerisinde ayrıca, çocuk alanları da mevcuttur. Aileler çocuklarını buraya bırakıp kafede hoşça vakit geçirebilirler" dedi.

BKMKİTAP, karne hediyesi için öğrencilere sağladığı kişiye özel tebrik kartlarını sosyal medyada bkmkitapkarnehediyesi etiketiyle paylaşanlar arasında yapılacak çekilişle de 5 kişiye toplam bin lira hediye çeki verileceğini duyurdu.

Karne hediyeleri 6 Şubat tarihine kadar BKMKİTAP Heykel, FSM, Özlüce, İstanbul Yolu şubelerinden alınabilecek.