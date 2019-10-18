18.10.2019 18:29

Öğrencilerin jandarmaya yürüyüşü sonunda bayrak komutana teslim edildi

Isparta Gelendost'ta öğrenciler jandarmaya kadar yürüdü, Türk Bayrağı'nı komutana teslim ettiler

Gelendost'ta öğrencilerden anlamlı yürüyüş

ISPARTA - Isparta'nın Gelendost ilçesinde, Kaymakam önderliğinde bir araya gelen öğrenci ve öğretmenler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini ortaya koymak adına yürüyüş düzenledi. İlçe merkezinden Jandarma Komutanlığı'na kadar ellerinde Türk Bayraklarıyla birlikte, slogan atarak yürüyen öğrenci ve öğretmenler, yürüyüş sonunda Türk bayrağını İlçe Jandarma Komutanı'na teslim ettiler. Komutan, kendisine emanet edilen Türk Bayrağı'nı öperek teslim aldı.

Gelendost İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç önderliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TSK'nın, Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe Kaymakam Mehmet Kılıç'ın yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Durgut, İlÇe Emniyet Amiri Soner Topal ve ilçedeki okullarında eğitim öğretim gören ilk, orta ve lise öğrencileri ile öğretmenler katıldı.

Barış Pınarı Harekatına destek olmak için ilçe merkezinden Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığı'na kadar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda' 'Her Türk asker doğar' ve tekbir sloganları atarak, ellerinde Türk Bayraklarıyla yürüyen öğrenciler, adeta ilçeyi inlettiler.

Yürüyüşün varış noktası olan Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığı'nda kalabalık grubu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mesut Demir ve personeli asker selamı ile karşıladı. Gruptaki bazı öğrenci ve öğretmenler de, Jandarma'ya asker selamı ile karşılık verdi.

Yürüyüş sonunda öğrenciler, ellerinde taşıdıkları Türk Bayrağı'nı Jandarma Komutanı Demir'e teslim etti. TSK, Gelendost'tan asker selamı ile selamlandı.

Kaynak: İHA