Öğrencilerin iyilik hareketi engellilerin yüzünü güldürdü - SAMSUN

İLYAS GÜN - Samsun'da bir ortaokulda, öğrencilerin yardım yapmayı öğrenmesi için başlatılan "İyilik Hareketi Projesi" sayesinde toplanan plastik kapaklarla 4 engellinin hayatına dokunuldu.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulunda matematik öğretmenliği yapan Kısmet Demirsoy, hem ekonomik durumu iyi olmadığı için tekerlekli sandalyesi olmayan engellilere destek olmak hem de öğrencilere yardım yapmayı öğretmek için kendi sınıfında "İyilik Hareketi Projesi" başlattı.

En çok plastik kapak toplayanların ödüllendirildiği proje okuldaki tüm öğrencilerden destek gördü. Her gün okulda binlerce plastik kapak toplanmaya başlandı. Toplanan kapaklar 220 kiloya ulaştıktan sonra bir geri dönüşüm firmasına gönderilerek karşılığında tekerlekli sandalye alındı.

Ekonomik durumu iyi olmadığı için tekerlekli sandalyesi bulunmayan ve bu nedenle sokağa çıkamayan engellilerin evlerine gidilerek sandalyeler teslim edildi.

Demirsoy, AA muhabirine, öğrencilere iyilik aşılamak için plastik kapak toplama kampanyası başlattıkların söyledi.

Sadece kendi sınıfında kampanyayı başlattığını ancak okuldaki diğer sınıflar ve velilerin de kampanyaya destek verdiğini aktaran Demirsoy, "Toplanan kapakları Eskişehir'deki bir firmaya göndererek 3 tane tekerlekli sandalye aldık ve bunları ihtiyacı olan engellilere bizzat evine giderek teslim ettik." dedi.

Bu projeyi yarışma şekline getirdiklerini ve en çok mavi kapak toplayan öğrencileri ödüllendirdiklerini anlatan Demirsoy, bütün sınıfların yarışmaya dahil olduğunu dile getirdi.

Kapak toplama kampanyasına katılan Eren Yağmurkaya adlı öğrencinin kendilerine gelerek, "Ağabeyinin tekerlekli sandalyesinin olmadığını" söylediğini anlatan Demirsoy, şöyle devam etti:

"Tüm okul olarak bu sefer öğrencimiz Eren için seferber olduk. Toplanan kapaklarla aldığımız tekerlekli sandalyeyi öğrencimizin engelli ağabeyi Burak Yağmurkaya'ya teslim ettik. Bu kampanyada en çok duygulandıran bizi bu oldu. Çünkü öğrencimiz de önce diğer engelliler için kapak topladı sonra abisi için topladı."

Okul Müdürü Nusret Sarı ise öğrencilerin evde, okulda, sokakta topladıkları kapakları biriktirerek kendilerine getirdiğini vurgulayarak, "Bu kapaklar sayesinde öğrencilerimiz engelli kardeşlerine umut olmanın ve onun hayatını kolaylaştırmanın mutluluğunu yaşadılar." dedi.

Ortaokul 2. sınıf öğrencisi Eren Yağmurkaya ise kendisi ve arkadaşlarının topladığı kapaklar sayesinde ağabeyinin tekerlekli sandalyeye kavuşmasının sevincini yaşadığını aktardı.

Kaynak: AA