Öğrencilerin internet sorunu çözüldü
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Öğrencilerin internet sorunu çözüldü

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde internet erişimi sorunu yaşayan bazı öğrencilerin yaşadığı sıkıntı, yetkililerin çalışmasıyla giderilerek çözüme ulaştırıldı.

Öğrencilerin internet sorunu çözüldü
17.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:38

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde internet erişimi sorunu yaşayan bazı öğrencilerin yaşadığı sıkıntı, yetkililerin çalışmasıyla giderilerek çözüme ulaştırıldı.

Sazak Mahallesi'nin Alan mevkisinde yaşayan öğrenciler, koronavirüs salgını sonrası eğitimlerine internet ya da televizyon üzerinden devam etti. Ancak öğrenciler, bir süredir internet erişiminde sorunlar yaşamaya başladı. Akraba olan 6 ve 7'nci sınıf öğrencileri Aylin (11) ve Sinem Kaplan (12), soruna dikkat çekmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bölge milletvekillerine videolu çağrıda bulundu. Öğrencilerin talebi üzerine AK Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir, internet sağlayıcı firma ile görüşerek bölgedeki sorun hakkında bilgi aldı. Bölgede daha önceden internet erişimi olduğu, ancak hırsızlık nedeniyle sıklıkla hatların zarar gördüğünün belirlenmesi üzerine, iletişimin sürekli hale getirilebilmesi amacıyla mobil baz istasyonu kuruldu ve sorun giderildi. İletişim hatlarının kalıcı olarak hizmet verebilmesi için de güvenlik güçleriyle ortak çalışma yapılacağı belirtildi. Sorunun çözümü öğrencileri mutlu etti.Öğrenciler, Recep Tayyip Erdoğan ile Milletvekili Demir'e teşekkür etti. Bölgede internet ve sesli erişim sorunu yaşanan noktalarla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca çalışma başlatılacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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