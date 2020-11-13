Öğrencilerin ilk ara tatili başladı
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Öğrencilerin ilk ara tatili başladı

13.11.2020 16:17 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:22

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter hesabından yaptığı açıklamasının ardından öğrenciler ara tatile girdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter hesabından yaptığı açıklamasının ardından öğrenciler ara tatile girdi. Bakan Selçuk, açıklamasında ara tatil sonrası tüm öğrenci ve öğretmenlerin okullara dönmesini temenni ederken, "Maskeni Tak" adlı bir başlık oluşturarak korona virüse de dikkat çekti. Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecek.

Öğrenciler, hafta sonuyla birlikte 9 gün tatil yapmış olacak.

(İHA)

Öğrencilerin ilk ara tatili başladı
Öğrencilerin ilk ara tatili başladı
Öğrencilerin ilk ara tatili başladı
Öğrencilerin ilk ara tatili başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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