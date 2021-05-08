Öğrencilerin iftarda sıcak yemek sevinci
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Öğrencilerin iftarda sıcak yemek sevinci

Öğrencilerin iftarda sıcak yemek sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kastamonu Şaban-ı Veli Eğitim Kültür ve Sağlık Hizmetleri Derneği, İhlas Vakfı ile koordineli olarak öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek, gıda ve nakit yardımına devam ediyor.

Kastamonu Şaban-ı Veli Eğitim Kültür ve Sağlık Hizmetleri Derneği, İhlas Vakfı ile koordineli olarak öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek, gıda ve nakit yardımına devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitimin yapılması ve yurtların kapalı olması sebebiyle ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere yardım yapıldı. Kastamonu Şaban-ı Veli Eğitim Kültür ve Sağlık Hizmetleri Derneği, İhlas Vakfı ile koordineli olarak evde kalan 13 aile ile çoğunluğu yabancı uyruklu 55 öğrenciye her gün iftarlık sıcak yemek ve sahurluk muhtelif yiyecekleri evlere teslim ediyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere de gıda yardımında bulunuyor. Dernek Başkanı Enis Köklü, "İhlas Vakfı ile yardımlaşarak böyle kıymetli bir hizmete vesile olmak ekip olarak bizleri mutlu etmektedir. Nakit ve gıda desteğinde bulunan hayırseverlere, zevkle çalışan arkadaşlarıma, kolaylık sağlayan yetkililere çok teşekkür ederiz. Yardımlarımız bayram sonuna kadar devam edecektir" dedi. - KASTAMONU

Öğrencilerin iftarda sıcak yemek sevinci
Öğrencilerin iftarda sıcak yemek sevinci
Öğrencilerin iftarda sıcak yemek sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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