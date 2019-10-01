Öğrencilerin hayalleri kalplere dokunacak

01.10.2019 15:28

Gaziantep Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Defacto iş birliğinde imzalanan protokolle öğrencilerin hayal ettiği ürünler ihtiyaç sahiplerinin kalplerine dokunacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve Defacto Perakende Ticaret A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Önder Şenol arasında gerçekleşen törende protokol imzalandı.

Vali Gül, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleriyle önemli değerleri koruduklarını söyledi.

Sosyal sorumluluk projelerinde mesleki eğitimi işin merkezine almanın çok önemli olduğunu vurgulayan Gül, öğrenci meclisleriyle öğrencilerin her alanda olduğu gibi sosyal sorumluluk anlamında da çeşitli etkinlikler ve faaliyetler yaptığını belirtti.

Defacto Perakende Ticaret A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Önder Şenol da proje hakkında bilgi vererek "Kumaştan Hayaller sosyal sorumluluk projesiyle Gaziantep'te de meslek liselerinde moda tasarım okuyan kız çocuklarımıza artık kumaşları hediye ediyoruz. Onların hem meslek edinmelerine katkıda bulunuyoruz hem de satışa sunduğumuz bu ürünlerin gelirlerini vakıflara hediye ediyoruz." dedi.

Böylesi anlamlı bir projede yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Cengiz Mete ise öğrencilerin hem yaparak hem de yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlayacak ve onların istihdamı ile ilgili problemlerine çözüm üretecek bir proje olduğunu dile getirdi.

Proje kapsamında Defacto tarafından temin edilecek kumaşlar ve ipliklerle öğrencilerin tasarladığı ürünler yine Defacto tarafından satışa sunulacak.

Projeden elde edilen gelirler ise sivil toplum kuruluşları aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kaynak: AA