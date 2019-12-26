Öğrencilerin hassasiyetiyle kasiyer ve güvenlik kamerasına ihtiyaç kalmadı

26.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:30

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Balçeşme köyündeki Şehit Er Cevdet Çelenk Ortaokulunda öğrenciler, kasiyeri bulunmayan büfe şeklindeki kantinden alışveriş yapıyor.

Öğrencilerde sosyal sorumluluk bilincini artırmak amacıyla okul idaresi tarafından alınan kararla 3 yıl önce açılan ve güvenlik kamerası bulunmayan kantinde köy çocukları, istedikleri ürünü alıp fiyat listesine göre ücretini kasaya bırakıyor.

"Uygulamayı yaymak istiyoruz"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Özalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örnek uygulamayı diğer okullarda da yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin gösterdiği hassasiyetin vatandaşlar ve öğretmenler tarafından da takdirle karşılandığını ifade eden Özalp, "Öğrencilerimiz için örnek bir çalışma oldu. Bu uygulamayı tabii ki daha geniş alanlara yaymak istiyoruz. Üç yıldır okulumuzda başarılı şekilde sürüyor. Bu uygulamayı hayata geçiren öğretmenlerimizi ve başarıyla sürdüren öğrencilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Okulun müdürü Fırat İşik ise söz konusu uygulamayı 3 yıldır başarıyla sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Öğrencilerimizi geleceğe bilinçli hazırlarken, bir yandan da bazı değerlerimizi onlara katmak istedik. Öğrencilerimiz dürüst bir şekilde burada istediği ürünü alıyor, parasını koyması gereken yere koyuyor ve sınıfına dönüyor. Önemli bir değer. Bunu öğrenmeleri bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

"Karşılıklı güvenin olduğu bir uygulama"

Öğrencilerden Ebubekir Çelenk de kantinin kendilerine güvenen öğretmenleri tarafından kurulduğunu anlattı.

Kantinde kamera sisteminin bulunmadığına işaret eden Çelenk, şöyle konuştu:

"Hocalarımız bize güvendikleri için kamera sistemi bile kurmadılar. Kantin görevlisi yok. Biz ürünü alıp parasını yerine koyuyoruz. Uygulamadan çok mutluyuz. Bunun bütün okullarda olmasını isteriz. Karşılıklı güvenin olduğu bir uygulama."

Kaynak: AA