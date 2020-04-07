Öğrencilerin harçlıkları öğretmenlerin katkılarıyla 400 torba un yardımı yapıldı Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 400 torba un, Yahyalı ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 400 torba un, Yahyalı ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin yardımı ve öğrencilerin harçlıklarından toplanan parayla 4 bin 500 aileye ulaştırmak üzere alınan 50'şer kilogramlık 9 tır unun dağıtımına Yahyalı ilçesinde devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, yaptığı açıklamada, zor günlerde birlik beraberlik içerisinde insanlara destek olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Yahyalı ilçesinde gerçekleştirilen yardıma çocukların kumbarasından çıkanlarla, öğretmenlerin de maaşlarıyla destek verdiğini hatırlatan Ekinci, yola 4 tır diye çıktıklarını ancak yapılan yardımların artmasıyla 9 tıra ulaştıklarını ifade etti.

Kayseri'de vefa gruplarıyla birlikte ihtiyaç sahiplerini tespit ettiklerini aktaran Ekinci, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya da destek olduklarını kaydetti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise eğitim camiasına destekleri için teşekkür ederek, zor günlerde insanlara yardım etmenin önemine değindi.

Unlar daha sora öğretmenler tarafından ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim edildi.

Kaynak: AA