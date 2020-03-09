Öğrencilerin geliştirdiği dezenfeksiyon ürünlerine yoğun talep
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Anadolu Lisesi, Hakan Özdemir, Koronavirüs, Ankara, Güncel

Öğrencilerin geliştirdiği dezenfeksiyon ürünlerine yoğun talep

ANKARA'da Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin koronavirüs salgını nedeniyle geliştirdiği dezenfeksiyon ürünleri, yoğun talep görüyor.

09.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:51
Öğrencilerin geliştirdiği dezenfeksiyon ürünlerine yoğun talep

ANKARA'da Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin koronavirüs salgını nedeniyle geliştirdiği dezenfeksiyon ürünleri, yoğun talep görüyor.

Ankara'da 'Uzel Kimya' markasıyla temizlik malzemeleri üreten Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle el ve yüzey temizleyici antibakteriyel dezenfektanler geliştirdi. Kimya Teknolojisi Alan Şefi Hakan Özdemir öncülüğünde bölüm öğrencileri tarafından geliştirilen dezenfeksiyon ürünleri, devlet kurumlarından ve okullardan yoğun talep gördü. Kimya bölümü üretim atölyesinde, günde yaklaşık 10 öğrencinin çalıştığı  belirtilirken, ayda en fazla 5 gün çalışabilen öğrencilere günlük 100 ile 120 TL arasında ücret verildiği belirtildi.

'GÜNDE 8 TON ÜRETECEK KAPASİTEYE SAHİBİZ'Okul Müdürü Levent Kırcı, koronavirüs salgını ortaya çıktıktan sonra 3 kişinin Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) çalışması yaptığını ve daha sonra antibakteriyel dezenfektan ürünü formülize edip ürettiklerini belirterek, "Bakanlığımızın desteğiyle seri üretime geçtik, şu anda günde 8 ton üretebilecek kapasiteye sahibiz. Ürettiğimiz dezenfektanlar iş yerleri, okullara veriliyor. Bu yüzey temizleyicilerin 1 hafta etkisi var. 1 hafta boyunca mikrop oluşmuyor ve barındırmıyor" dedi. 'HİÇ DURMADAN ÇALIŞIYORUZ'Kimya Teknoloji Alan Şefi Hakan Özdemir ise, deterjan ve temizlik ürünleri üreterek hem okula katkı sağladıklarını hem de öğrencileri yetiştirip mesleğe hazırladıklarını ifade ederek, "Burada genelde sıvı sabun, bulaşık deterjanı, antibakteriyel gibi ürünler üretiyoruz. Koronavirüsü ilk duyduğumuzda Ar-Ge çalışmalarına başlamıştık, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle çalışmalarımızı hızlandırdık. Şu anda birçok okuldan talep geliyor, o talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Hiç durmadan çalışıyoruz" diye konuştu.Öğrencilerinden Merve Koca ise şunları söyledi:  "Bugün dezenfektan yapmayı öğrendik. Kazanlarımızda sabunlar ve karışımlar var. Bunları tek tek bidonlarımıza yerleştirerek etiketliyoruz."

Görüntü Dökümü: -Atölyeden görüntü-Dezenfeksiyon ürünlerinin hazırlanması-Okul Müdürü Levent Kırcı ile röp-Kimya Teknoloji Alan Şefi Hakan Özdemir ile röp-Okul öğrencilerinden Merve Koca  ile röp-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, -


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Kaynak: DHA

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