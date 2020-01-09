Öğrencilerin farkındalık sergisi "tabloların sesi"

09.01.2020 17:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:19

Mavi Haliç Lions kulübü ve Uluslararası Kadınlar Dayanışma derneği tarafında organize edilen Tabloların Sesi sergisi 13 Ocak Pazartesi günü saat 13.30'da LIV Hospital ev sahipliğinde açılacak. Sanat Tarihinde önemli yer iştigal eden on beş sanatçının Özden Cengiz Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan replikalarının sergilenerek öğrenciler tarafından kulaklıklara aktarılarak sesli anlatım olarak sunulacak.

6 Nokta Körler Vakfi Parıltı Derneği'nin de destek ve katkıları ile gerçekleşecek etkinliğe çocuk ve ergen psikiyatristiDR SEHER AKBAŞ da konuşmacı olarak yer alacak.

Kaynak: Bültenler