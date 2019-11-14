Öğrencilerin eşyaları merdiven boşluğuna atıldı (2)
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Öğrencilerin eşyaları merdiven boşluğuna atıldı (2)

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIBartın Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerin sınıflarda bulunan çalışma çantaları ve resim kağıtlarının merdiven boşluğuna atıldığına ilişkin görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

14.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:05
Öğrencilerin eşyaları merdiven boşluğuna atıldı (2)

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerin sınıflarda bulunan çalışma çantaları ve resim kağıtlarının merdiven boşluğuna atıldığına ilişkin görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çandıroğlu, "Görüntüleri sosyal medyada ve bazı sitelerinde gördükten sonra 2 müfettişimizi görevlendirdik. Onların hazırlayacağı rapora göre, kanunlar çerçevesinde gerekeni yapacağız" dedi.


Kaynak: DHA
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