Öğrencilerin eşyaları merdiven boşluğuna atıldı (2)

14.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:05

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bartın Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerin sınıflarda bulunan çalışma çantaları ve resim kağıtlarının merdiven boşluğuna atıldığına ilişkin görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çandıroğlu, "Görüntüleri sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gördükten sonra 2 müfettişimizi görevlendirdik. Onların hazırlayacağı rapora göre, kanunlar çerçevesinde gerekeni yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA