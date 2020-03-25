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Kırklareli, Güncel

Öğrencilerin elinden kalem, velilerin ellerinden kitap düşmüyor - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde öğrenci ve aileleri, pazartesi günü başlayan "uzaktan eğitim" uygulamasından memnun.Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla başlatılan "uzaktan eğitim" kapsamında, öğrenciler evde ekran başına geçiyor.

25.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:26
Öğrencilerin elinden kalem, velilerin ellerinden kitap düşmüyor - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde öğrenci ve aileleri, pazartesi günü başlayan "uzaktan eğitim" uygulamasından memnun.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla başlatılan "uzaktan eğitim" kapsamında, öğrenciler evde ekran başına geçiyor.

Evdeki anne ve babalar ise Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in himayesinde başlatılan "Eller Ellerle Değil Kitaplarla Buluşuyor" projesi kapsamında temin ettikleri kitapları okuyarak zaman geçiriyor.

Ziya Gökalp 5. sınıf öğrencisi Fatih Sert, AA muhabirine, ilk kez uzaktan eğitim sistemiyle ders çalıştığını, derslerinden geri kalmadığı için mutlu olduğunu söyledi.

Fatih Sert'in annesi Elif Sert ise devlet yetkilileri ve uzmanların "evden çıkmayın" uyarılarını dikkate aldıklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve ekibine, "uzaktan eğitim" uygulaması için teşekkür eden Sert, "Çocuklarım sisteme çabuk adapte oldu. Sistem gerçekten çok güzel. Hem eğitim hem öğretim hem eğlence var. Çocuklarıma olumlu katkıları oluyor. Allah hepimiz hakkında hayırlısını versin." dedi.

Sert, çocukları sayesinde evde daha fazla kitap okumaya başladığını dile getirdi.

"Evde uygulanabilecek en iyi eğitim sistemi bu herhalde"

Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Hayrettin Akgül ise "uzaktan eğitim" sistemini evde başarılı şekilde sürdürdüklerini dile getirdi.

Ara sıra okulunu da özlediğini anlatan Akgül, ancak evde ders görmenin de motivasyon sağladığını ifade etti.

İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi işitme engelli Akgül Akgül de engeline rağmen derslerini rahatlıkla takip edebildiğini anlattı.

Hayrettin ile Akgül'ün babası Muzaffer Akgül, okulların kapalı olduğu dönemde uzaktan eğitimin çocuklara birçok faydasının olacağına inandığını vurgulayarak, "Öğrenciler eğitimlerinden kopmamış oldu. Milli Eğitim Bakanlığımızı tebrik ediyoruz. Evde uygulanabilecek en iyi eğitim sistemi bu herhalde." diye konuştu.

Muzaffer Akgül, çocuklarının ders çalıştığı vakitlerde kendisinin de bol bol kitap okuyarak zamanını değerlendirdiğini kaydetti.

İstiklal Ortaokulu öğrencisi Ilgaz İplikçi, EBA üzerinden ders verilmesini desteklediğini ancak ders sürelerinin uzatılması gerektiğini ifade etti.

Ilgaz'ın babası Ersin İplikçi ise koronavirüs salgınının tüm dünyada etkili olduğu bir dönemde devletin, vatandaşlarının sağlığı için birçok tedbir aldığına işaret etti.

Öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için Milli Eğitim Bakanlığının da uzaktan eğitim sitemini devreye soktuğunu anımsatan İplikçi, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığımız çocuklarımız için tüm tedbirleri aldı. Bu virüsü en az zararla atlatacağız. Çok zor bir süreçteyiz. Devletimizin çalışmaları bizleri gururlandırıyor. Milli Eğitim Bakanımızın 'çocuklarım', Sağlık Bakanımızın 'hastam' diye hitap etmesi bizleri mutlu ediyor, kendimizi daha emin ve güvende hissediyoruz."

Öğrencilerin elinden kalem, velilerin ellerinden kitap düşmüyor - KIRKLARELİ

Kaynak: AA

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Öğrencilerin elinden kalem, velilerin ellerinden kitap düşmüyor - KIRKLARELİ

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