Öğrencilerin duyarlılığına iş adamından tam destek

06.01.2020 10:43 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:49

Van'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü İlkokulunda okuyan öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla boyadıkları plastik şişelerden yaptıkları kuş yemliklerini satın alan iş adamı Feridun, yemlikleri caddeye astırdı.



Vanlı minik öğrenciler, kış mevsiminin çetin geçtiği kentte yem bulamayan kuşların aç kalmaması için öğretmenleriyle birlikte örnek bir projeye imza atmıştı. Çevreye duyarlı ve hayvanlara karşı merhametli çocuklar yetiştirmeyi amaçlayan öğretmenler, plastik şişelerini kuşlar için yemliklere dönüştürdü.



Öğrencilerin öğretmenleri yardımıyla yaptıkları yemlikleri, bir dönem Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Ticaret Borsası başkanlığı yapan Vanlı iş adamı Feridun Irak sahiplendi. İş adamı Irak, çocuklardan satın aldığı kuş yemliklerini İki Nisan Caddesi üzerinde bulunan ağaçlara astı. Irak, cadde boyu astığı yemliklere kuşlar için yem de bıraktı.



İHA muhabirine konuşan iş adamı Feridun Irak, öğrencilerin yapmış olduğu kuş yemliklerini alarak çok karlı bir alışveriş yaptığını belirtti. Kışın kuşların aç kalmaması için hayata geçirilen projeye destek olduğunu ifade eden iş adamı Irak, "Geçtiğimiz günlerde Akköprü İlkokulunda görev yapan Yeliz Sevin öğretmenin öğrencileriyle birlikte su bidonlarını kuş yemliğine dönüştürdüğünü öğrendim. Ben de kendilerine bir miktar sipariş vererek evimin bulunduğu caddeye yemlikleri astım. Buradaki amacımız, kış günlerinde kuşların aç kalmamalarını sağlamaktır. Diğer taraftan amacımız, öğrencilerimizin eğitim giderlerine katkı sunmaktır" dedi.



"Çok karlı bir alışveriş oldu"



Kuş yemliği projesinde yer almanın sevincini yaşadığını dile getiren Irak, "Böylece kış günlerinde hem kuşların aç kalmamalarını sağlamanın hem öğrencilerin eğitim giderlerine hem de geri dönüşüme katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok karlı bir alışveriş oldu. Burada hem doğa hem öğrenciler hem de kuşlar karlı çıktı" diye konuştu.



"Projemizi gören iş adamları bize ulaştı"



Kuş yemliği projelerini gören iş adamlarının kendilerine ulaştığını ifade eden öğretmen Yeliz Sevin ise "Çocuklarla beraber okulda kuş yemlikleri yaptık. Pet şişelerini öğretmenlerimiz kesti, öğrencilerimiz ise boyadı. Projemizi gören iş adamları bize ulaştı. İş adamlarımız, hem çocukların eğitimine katkı sunmak hem de projeyi sahiplenerek geri dönüşüme dikkat çekmek istediler. Çocukların yaptığı çalışmaları kendi oturdukları sokaklardaki ağaçlara asmak istediler" şeklinde konuştu.



"Merhamet duygusu bulaşıcıdır"



Yaptıkları kuş yemlikleriyle bir farkındalık oluşturduklarına dikkat çeken Sevin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İnsanlarımız için duyarlılık oluşursa biz yemlik yapmaya hazırız. Çocuklarda merhamet duygusunun kazandırılması amacıyla her türlü desteği veririz. Çalışmanın bu derece etki oluşturması bizleri çok mutlu etti. İlk duyduğumda çok şaşırmıştım. Merhamet duygusu bulaşıcıdır. Diğer taraftan gülümsemek, sevgi, iyilik bulaşıcıdır dedik. Bunun da etkilerini görüyoruz." - VAN

Kaynak: İHA