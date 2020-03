Öğrencilerin direksiyon başındaki 'Güler ablası'

07.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:33

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 15 yıldır öğrenci servisi şoförlüğü yapan Güler Sevinç(53), azmiyle kadınlara örnek oluyor. Serviste hostes olarak işe başladığını, ancak ardından şoförlüğe geçtiğini söyleyen Sevinç, "Kadınlar asla yılmamalı. Ellerinden gelen her türlü işi yaparak ayakta kalmayı bilmeli" dedi.

Güler Sevinç, 22 yıl önce öğrenci servisi işi yapan eşi Hazım Sevinç'in yanında hostes olarak işe başladı. Öğrencilerin 'Güler ablası' olan ve velilerin çocuklarını emanet ettiği Güler Sevinç, zamanla şoförlüğe geçti. Güler Sevinç, 15 yıldır öğrenci servisinde şoförlük yaparak çalışma azmiyle kadınlara örnek oluyor. 2 çocuk ev 5 torunu bulunan Güler Sevinç, Fatma Girik'in oynadığı ünlü Yeşilçam filmi 'Şoför Nebahat'e benzetiliyor. Öğrencileri güvenli şekilde evlerinden alıp okullarına bırakan, okul çıkışı da evlerine bırakan Güler Sevinç, işini büyük bir mutlulukla yaptığını söyledi.

Çocuklara anne şefkatiyle yaklaştığını, velilerin de kendisine güvendiğini söyleyen Güler Sevinç, "Bu işe eşime yardım etmekle başladım. Hostes olarak başladım. Çocukların minibüsten inip binmesine yardımcı oluyordum. Zaten araç sürmesini biliyordum. Otobüs ve minibüslerimiz vardı. Onlarda araba kullanmasını öğrendim. Sonra tecrübe edine edinince servis kullanmaya başladım. Önceleri tepki alıyordum. Ama şimdi herkes alıştı. Artık herkes beni tanıyor. Ereğli'de öğrenci servisinde tek kadın sürücü benim" dedi.'KADINLAR ÇALIŞIRSA DAHA GÜÇLÜ OLUR'Güler Sevinç, gençliğinden beri çalışarak ve büyük mücadeleler vererek bugünlerine geldiğini söyledi. Kadınların bir iş yaparken yılmadan kararlılıkla üzerine gitmesi gerektiğini ifade eden Sevinç, şöyle dedi:

"Kadınların her şeyi zor. Yılmayacaklar, yılmamalıyız. Hep mücadele ve savaşarak geldik biz bu hale. Kendi adıma konuşuyorum. Ben hep savaşarak geldim. Çalışarak çabalayarak, kadınlar yılmamalı. Ne kadar zorluk yaşasalar da ayakta durmalılar bence. Ben işime çok mutluyum. Öğrenciler ve veliler mutlu. Çocuklara ayda bir kez dondurma veya çikolata gibi şeyler dağıtıyorum. Onlar mutlu olunca bende mutlu oluyorum. Çünkü onlar masum. Az büyükler haylaz. Ama onları da hallediyoruz. Onların da yoluna gitmeye çalışıyoruz. Ergenler zor biraz. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Hiçbir şeyden korkmasınlar. Belki araba süremeyebilirsin ama o zaman başka bir şey yap. Bildiğini bir şeyi yap. Dikiş dik, ev yemekleri yap, el işi yap. Kadın her zaman bir şeyler yaparak ayakta durabilir. Bunu ben her zaman söylerim. Ben araba kullanabiliyorum diye değil. Ben başka işler yaparak da ayakta durabilirim. Böyle hissediyorum kendimi. Kadınlar güçlü olmalı. Benim bir sürü çocuklarım var. Torunlarım gibi görüyorum onları. Hepsinin babaannesi, anneannesi yaşındayım. Hepsi gelirler hal hatır sorarlar."

Kaynak: DHA