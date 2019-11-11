Öğrencilerin devamsızlıklarını para karşılığı sildiği iddia edilen kişi tutuklandı

11.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:22

İzmir'de bir üniversitede, öğrencilerinin devamsızlık kayıtlarını para karşılığı sildiği iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Bakırçay Üniversitesi Adalet Yüksekokulunda dışardan ders veren Doğan K.'nın para karşılığı bazı öğrencilerin devamsızlıklarını sildiği iddia edildi.

Öğrencilerin Rektörlüğe başvurması üzerine Cumhuriyet Savcılığına bildirilen iddialara ilişkin, soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerincetakibe alınan şüphelinin bazı öğrencilerin devamsızlıklarını sildiği tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üniversiteden açıklama

İzmir Bakırçay Üniversitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada dışarıdan ders veren bir kişinin devamsızlığı olan öğrencilerle para ilişkisine girdiğinin anlaşıldığı, durumun Savcılığa bildirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Yaşanan olayla ilgili şahıs, üniversitemizin kadrolu personeli olmayıp, Adalet Meslek Yüksekokuluna kurum dışından ders ücreti karşılığında görevlendirilen biridir. Öğrencilerimizden bazılarının ihbar ve şikayeti üzerine üniversitemizin ilgili birimi ve güvenlik güçlerinin iş birliği neticesinde suçüstü yapılarak olay adli zemine taşınmıştır. Eğitimcilik ahlakı ve genel insani değerlerle bağdaşmayan bu durum haber alınır alınmaz doğrudan hukuki süreç başlatılmış ve ilgili şahısın adalete teslim edilmesi için gereken işlem yapılmıştır. Her ne kadar akademik ve idari personelimizden herhangi birinin olaya adı karışmamış olsa da kurumumuzda yaşanan bu esef verici olaydan dolayı üzüntümüzü beyan eder, devam eden adli sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz."

Kaynak: AA