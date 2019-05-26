Öğrencilerin desteği ihtiyaç sahiplerine AŞ oldu

ABDULLAH ÇELİK - Bingöl'de öğrencilerin gönüllerinden koparak sunduğu destek, ramazanda ihtiyaç sahiplerinin sofrasına AŞ oldu.

Merkez Sariçiçek Köyü İlkokulu/Ortaokulunda eğitim öğretim gören öğrenciler, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde "yardımlaşma" konusunu işledi.

Derste gördükleri eğitimi hayata geçirmek isteyen öğrenciler, ramazan ayının manevi iklimini de fırsat bilerek, öğretmenleri Hüseyin Orta koordinatörlüğünde "Bir yoksulun sofrasında benim de katkım olsun" kampanyasını başlattı.

Kampanyaya öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler de büyük destek verdi.

Öğrencilerin harçlıklarıyla ya da evlerinden getirdikleri erzakla destek sunduğu kampanyada toplanan yardımlar, MEB'in Değerler Eğitimi Yönergesi kapsamında köydeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

"Bir yoksulun sofrasında benim de katkım olsun"

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Orta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin toplumsal farkındalık ve yardımlaşma kültürünü artırmak için böyle bir kampanya düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin yanı sıra okul idarecilerinin, öğretmenlerin ve köylülerin kampanyaya büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Hüseyin Orta, ramazan ayının mutluluğu ve huzuru içinde olduklarını ancak yardıma muhtaç insanların olmasının burukluğunu yaşadıklarını söyledi.

Derslerinde öğrencilere yardımlaşma ve dayanışmanın öneminden bahsettiklerini, bu söylediklerini de ramazan ayı içerisinde uygulamak için bir yardım kampanyası düzenlediklerini ifade eden Orta, "Bir yoksulun sofrasında benim de katkım olsun' temasıyla proje başlattık. Öğrencilerimiz beklentinin üzerinde destek verdi." dedi.

Orta, kampanyaya destek veren öğrencilerden kiminin evinden erzak getirdiğini kiminin de köyde yardım topladığını kimi öğrencilerin ise biriktirdiği harçlığını bağışladığını aktararak, topladıkları nakdi ve gıda yardımlarını öğrencilerle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtti.

"Yoksullar aç yatarken biz tok yatamayız"

7. sınıf öğrencisi Doğan Demir, ilk defa bir yardım kampanyasına katıldığını söyledi.

"Yoksullar aç yatarken biz tok yatamayız. Onun için evden 5 lira harçlığımı getirdim." diyen Demir, herkesin bu tür kampanyalara katkıda bulunmasını istediğini ifade etti.

2. sınıf öğrencisi Hasan Görünülü, kampanyaya evden getirdiği pirinç, bulgur, makarna ve bir miktar harçlığı ile katkı sunduğunu belirtti.

7. sınıf öğrencisi Nazlıcan Emci, kampanya için evlerinden gıda maddeleri getirdiklerini anlatarak, "Yardımlaşmak çok güzel bir duygu, herkese tavsiye ediyorum." dedi.

6. sınıf öğrencisi Dilan Almaz da kampanyaya yeni kıyafetler bağışladığını aktardı.

Kaynak: AA