Öğrencilerin ders çalışma ortamları iyileştiriliyor

16.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:23

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlıkları ortak bir çalışma gerçekleştiriyor. Büyükşehir'in bünyesindeki kütüphane, sosyal ve fiziki ortamı iyileştirilerek, başta öğrenciler olmak üzere kullanıcıları için yeni olanaklarla donatılıyor.



Büyükşehir Belediyesi, evde ders çalışma ortamı bulamayan veya ev dışında ders çalışırken motivasyon kazanan öğrencilere kütüphanenin kapısını sonuna kadar açıyor. Büyükşehir Belediyesi, Kongre ve Sergi Sarayı yerleşkesindeki kütüphanede "1 Ekmek 1 Çorba" projesiyle çorba ikramı ve çeşitli branşlardaki öğretmenleriyle de eğitim desteği sunmaya başladı. Akşam üzeri saat 17: 30'a kadar açık olan kütüphanenin akşam 20: 00'ye kadar açık hale getirilmesi planlanırken, Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlatılan çalışmanın kentin farklı noktalarında da hayata geçirilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı yerleşkesindeki kütüphane, içerisinde yaklaşık 10 bin kitap, süreli yayınlar, günlük gazeteler, 6 bilgisayar, ücretsiz wi-fi ve ücretsiz fotokopi gibi olanaklarla haftanın 6 günü 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Mevsime göre iç mekan ısıtması veya soğutması sağlanan kütüphane, dış mekanıyla birlikte aynı anda toplam 150 kullanıcısına hizmet verebiliyor. Yoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu kullanıcıların yanı sıra emekli vatandaşlar da gün içerisinde vakitlerini kütüphanede değerlendiriyor. Nüfus cüzdanı fotokopisi ile ücretsiz üyeliğini tamamlayan kullanıcılar, tek seferde en fazla 3 kitabı 15 gün süreyle ödünç alabiliyor. Büyükşehir Belediyesi, ilgili daire başkanlıklarının işbirliğiyle kütüphanenin donanımlarını artırarak, öğrencilere elverişli ders çalışma ortamları oluşturmak için kolları sıvadı. Evlerinde ders çalışma ortamı bulamayan veya ev dışında ders çalışırken motivasyon kazanan öğrencilere kütüphanesinin kapılarını sonuna kadar açan Büyükşehir Belediyesi, Kongre ve Sergi Sarayı yerleşkesindeki kütüphanede "1 Ekmek 1 Çorba" projesiyle hafta içi her gün öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu 12.00-13.00 saatleri arasında çorba ikramına başladı.



Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde görev yapan çeşitli branşlardaki öğretmenler, günün farklı zaman dilimlerinde kütüphane içerisinde öğrencilere derslerinde destek oluyor. İlerleyen günlerde ise kütüphanenin akşam saat 20.00'ye kadar hizmet vermesi, ücretsiz çay ve kahve ikramı yapılması planlanırken, bu tarz ortamların kent genelinde farklı noktalara kazandırılması hedefleniyor.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Bengi İspir Özdülger, diğer daire başkanlıklarıyla işbirliği içerisinde, sorumluluk alanlarında bulunan kütüphaneyi yeni olanaklarla donatıp, öğrencilere yeni ve modern ders çalışma ortamları sunmak için çalıştıklarını belirtti. Özdülger, "Kütüphanemizde belli saatler içerisinde gerek emekliler gerekse üniversite sınavına ve KPSS gibi önemli sınavlara hazırlanan genç arkadaşlarımız bulunmakta ve talep her geçen gün daha da artmakta. Hatta öyle ki, hizmet verdiği saatlerin süresini artırmayı planlıyoruz. Öğrenciler, bu sıcak, samimi ve huzur dolu ortamdan mutluluk duydukları için masalarından kalkmamacasına çalışmayı tercih ediyorlar. Bizim de onlara destek olmak adına birtakım planlarımız olmuştu. Bu anlamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanımız'a bizi desteklediği için çok teşekkür ediyorum. Ortaklaşa yaptığımız çalışmayla bu odalarımızı, kütüphanelerimizi, salonlarımızı daha da ilerleteceğiz. Gençlerimize hizmet edecek çok başarılı işler yapacağız. Çünkü bizim için gençlerimiz, çocuklarımız çok kıymetli. Bu anlamda Belediyemiz de onların huzurlu ortamda başarıya ulaşması için elinden geleni yapıyor, yapmaya da devam edecek" dedi.



Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz ise kentte öğrenciler için yeterli ders çalışma ortamı olmadığını görerek, bu ihtiyacı karşılamak için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Gökayaz, "Bu aslında kentimizin önemli problemlerinden birisi. Çocuklarımızın ders çalışma ortamlarının yeterince olmamasıyla ilgili bir sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz. Kütüphanemizle bu anlamda iyi bir hizmet verdiğimizi söyleyebiliriz. Bu çalışmalara ek olarak çocuklarımızın daha farklı bir yerden, herhangi bir ihtiyaç hissetmemesi adına öğlenleri de çorba hizmetimizi buraya getirmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda çocuklarımızın şöyle bir talebi vardı; bazı soruları çözmekte zorlanıyorlardı. Bununla ilgili olarak da ne yapabiliriz diye düşündük. Kendi kurs merkezlerimizdeki öğretmenlerimizi belli saatlerde buraya getirerek, çocuklarımızın zorlandıkları soruları çözmelerine olanak sağladık. Bu öğretmenlerimiz haftanın ve günün belli saatlerinde burada bulunuyorlar ve çocuklarımızla beraber ilgili etüt çalışmalarını yapıyorlar ve sorularını cevaplandırıyorlar" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA