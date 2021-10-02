Milli Eğitim Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından öğrencilerin 'AFAD gönüllüsü' olması amacıyla tanıtım programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında 15 yaş üzeri öğrenciler arasında farkındalık oluşturularak, tecrübe kazanmaları sağlanacak.

"Okullarda AFAD kulübü oluşturulacak"

Acil ve afet durumlarına her an hazırlıklı olmamız amacıyla İç Anadolu Bölgesi'nin merkezinde ve 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD harekete geçti. İki kurumun ortaklaşa yürüteceği çalışma kapsamında okullarda AFAD hazırlık kulüpleri oluşturulacak ve bu kapsamda 15 yaş üstü öğrencilerin 'AFAD Gönüllüsü' olması sağlanacak. Bu kapsamda ilk eğitim çalışması Fen Lisesi'nde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, AFAD Müdürü Mahmut Coşkun ve kurum yetkilileri öğrencilerle bir araya geldiler.

"Afetlere her zaman hazırlıklı olmalıyız"

Etkinlikte konuşma yapan Müdür Coşkun, "Afetlere hazırlık Kulübü AFAD Gönüllüsü oluyor sloganı ile liselerimizde faaliyet gösteren Afetlere Hazırlık kulübünü daha aktif hale getirmek, bununla birlikte AFAD Gönüllülüğünü liselerde yaygınlaştırmak üzere yola çıktık. Bu amaçla; "Afetlere Hazırlık" kulübü başkan ve üyelerinin AFAD Gönüllüsü yapılmasını ve AFAD Gönüllülük Sisteminin okullarımızda yaygınlaştırılmasını, okullarımızda 15 yaşını doldurmuş öğrencilerimizin AFAD Gönüllüsü olarak afetlere hazırlık eğitimlerini AFAD gönüllülük sistemi almalarını sağlamayı amaçlıyor.

"Farkındalık eğitimleri yapılıyor"

"Afetlere hazırlık kulübü, AFAD İl Müdürlüğümüz ile birlikte okullarımızda Afet farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi konusunda işbirliği yaparak okullarımızda yüz yüze afet farkındalık eğitimlerinin organize edilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Böylelikle AFAD Gönüllülük Sistemi üzerinden alınan eğitimler ve Afetlere Hazırlık kulübü etkinlikleri ile afetlere hazırlık bilincini daha da yaygınlaştırmak ve afetlere dirençliliği artırmayı hedefliyoruz. AFAD Başkanlık olarak ihtiyaç duyulan malzeme ve materyaller konusunda destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Ahmet Gökdemir

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