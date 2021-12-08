ÖĞRENCİLERİMİZİ KÜTÜPHANELERLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ...

Proje kapsamında kütüphane yapımı tamamlanan 19 Temmuz İlkokulu, Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu ve Zübeyde Hanım Ortaokulunu İl Müdürümüz Dr. Abdülaziz YENİYOL ziyaret ederek kütüphane de bulunan öğrencilerle sohbet etti.

Kurum ziyaretlerinde eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında idareci ve öğretmenlerle bir araya gelen İl Müdürümüz Dr. Abdülaziz YENİYOL okulda yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri, yapılan ve planlanan çalışmalar ile projeler konusunda bilgi aldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet