ÖĞRENCİLERİMİZE YENİ SINAV HAKKI
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ÖĞRENCİLERİMİZE YENİ SINAV HAKKI

ÖĞRENCİLERİMİZE YENİ SINAV HAKKI
Habermetre - Haberler | Toplum

Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.

Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09. 30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23. 59'a kadar UZATILMIŞTIR.

Kaynak: Habermetre

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