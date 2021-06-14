Öğrencilerimize Hazırlanan Çocuk Odaları Teslim Edildi.

ÖĞRENCİLERİMİZE HAZIRLANAN ÇOCUK ODALARI TESLİM EDİLDİ.

ÖĞRENCİLERİMİZE HAZIRLANAN ÇOCUK ODALARI TESLİM EDİLDİ. Erfelek Kaymakamlığı koordinesinde, Erfelekli hayırsever işadamlarının katkılarıyla "Benim Evim Benim Odam Projesi" kapsamında yaptırılan ve 6 hanede toplamda 14 öğrencimizin faydalanacağı çocuk odaları tamamlanarak öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Emeği geçenlere teşekkür eder; çocuklarımıza başarılar dileriz.

Kaynak: Habermetre