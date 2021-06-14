Öğrencilerimize Hazırlanan Çocuk Odaları Teslim Edildi.
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Öğrencilerimize Hazırlanan Çocuk Odaları Teslim Edildi.

Öğrencilerimize Hazırlanan Çocuk Odaları Teslim Edildi.
Habermetre - Haberler | Toplum

ÖĞRENCİLERİMİZE HAZIRLANAN ÇOCUK ODALARI TESLİM EDİLDİ.

ÖĞRENCİLERİMİZE HAZIRLANAN ÇOCUK ODALARI TESLİM EDİLDİ. Erfelek Kaymakamlığı koordinesinde, Erfelekli hayırsever işadamlarının katkılarıyla "Benim Evim Benim Odam Projesi" kapsamında yaptırılan ve 6 hanede toplamda 14 öğrencimizin faydalanacağı çocuk odaları tamamlanarak öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Emeği geçenlere teşekkür eder; çocuklarımıza başarılar dileriz.

Kaynak: Habermetre

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