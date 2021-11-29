NKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Yürüdü 24-11-2021

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle merkez kampüs içerisinde Fakülte Binası önünden başlayarak Rektörlük Binasına kadar bir yürüyüş düzenledi ve yürüyüş sonunda Rektör Vekili Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ, Genel Sekreter Murat Kamil TIRPANCI ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker ÖZMUTLU ile birlikte Rektörlük Atatürk Anıtına çiçek bıraktılar.

Rektör Vekili Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent EKER, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker ÖZMUTLU, Genel Sekreter Murat Kamil TIRPANCI, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı etkinlikte, Atatürk Anıtındaki törenden sonra Rektörlük fuaye alanında bir konferans verildi.

Prof. Dr. İlker ÖZMUTLU'nun günün anlam ve önemini belirttiği açış konuşmasının ardından Rektör Vekili Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ, insanın toplumsal bir varlık olduğunu vurgulayarak başladığı konferansında öğretmenlik mesleğinin faziletlerinden bahsederek, öğretmenlerin insanın toplumun bir parçası haline gelmesindeki rolünün önemine değindi. Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ konuşmasını, "24 Kasım Öğretmeneler Günü vesilesi ile Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenleri rahmet ve minnetle anıyorum; hayatta olan öğretmenlerimize de sevdikleriyle sağlıklı ve güzel günler diliyorum" sözleriyle bitirdi.

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