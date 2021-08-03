Öğrencilerimiz Uluslararası Olimpiyatlarda Başarılarıyla Göz Doldurmaya Devam Ediyor

TÜBİTAK "2202-Bilim Olimpiyatları Programı" kapsamında milli takımlarda yetiştirilen genç bilim insanlarımız, katıldıkları uluslararası olimpiyatlarda elde ettikleri derece ve kazandıkları madalyalarla ülkemizi başarıyla temsil ettiler.

TÜBİTAK "2202-Bilim Olimpiyatları Programı" kapsamında milli takımlarda yetiştirilen genç bilim insanlarımız, katıldıkları uluslararası olimpiyatlarda elde ettikleri derece ve kazandıkları madalyalarla ülkemizi başarıyla temsil ettiler. Öğrencilerimiz ülkemize toplamda 3 Altın, 7 Gümüş ve 9 Bronz madalya kazandırdılar.

Uluslararası Kimya Olimpiyat Takımımızın Tamamı Madalya Aldı

25 Temmuz - 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Japonya'nın ev sahipliğinde online olarak düzenlenen 53. Uluslararası Kimya Olimpiyatları'na 84 ülkeden 312 öğrenci katıldı. Türkiye'nin dört öğrenciyle katıldığı olimpiyatlarda öğrencilerimizin tamamı madalya alarak, büyük bir başarıya imza attılar.

TÜBİTAK "2202-Bilim Olimpiyatları Programı" kapsamında milli takımlarda yetiştirilen genç bilim insanlarımız, katıldıkları 53. Uluslararası Kimya Olimpiyatları'ndan 2 Altın ve 2 Gümüş madalya ile döndüler.

Ülkemizi temsil eden öğrencilerden Berkan TARAK ve Deniz GÜNER Altın madalya, Şebnem GÜL ve Göktuğ GÜLSOY Gümüş Madalya kazandılar.

Uluslararası Fizik Olimpiyat Takımımızın Gümüş ve Bronz Madalya Başarısı

2202 Bilim Olimpiyatları kapsamında Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda ülkemizi temsil etmek üzere seçilerek yetiştirilen Fizik Olimpiyat Takımımız, 17-25 Temmuz 2021 tarihlerinde Litvanya merkezli olarak çevrimiçi düzenlenen ve 76 ülkeden 384 öğrencinin katıldığı 51. Uluslararası Fizik Olimpiyatı'ndan 3 Gümüş ve 2 Bronz madalya ile döndü.

Ülkemizi temsil eden beş kişilik ekipte yer alan Bayram Alp ŞAHİN, Emir AKDAĞ ve Yaman Bora OTUZBİR Gümüş madalya, Alper TEZCAN ve Eser İlke GENÇ Bronz madalya kazandı.

Uluslararası Matematik Olimpiyatında 107 Ülke Arasında 35. Olduk

Lise öğrencileri için Matematik Dünya Şampiyonası olan ve her yıl farklı bir ülkede düzenlenen Uluslararası Matematik Olimpiyatı (IMO), çevrim içi platformda Rusya merkezli olarak 107 farklı ülkeden 619 öğrencinin katılımıyla düzenlendi. 19-20 Temmuz 2021 tarihlerinde, bu yıl altmış ikincisi düzenlenen olimpiyat sınavı, her biri 4. 5 saat süren üçer sorudan oluşan iki sınav halinde gerçekleşti.

TÜBİTAK "2202-Bilim Olimpiyatları Programı" kapsamında Uluslararası Matematik Olimpiyatında ülkemizi temsil etmek üzere seçilip yetiştirilen 6 genç bilim insanımız, 62. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'ndan (IMO) madalyalarla döndüler. Öğrencilerimizden Ömer Faruk ERZURUMLUOĞLU Gümüş madalya; Burak Buğra ÖNDER, Yusuf Kağan ÇİÇEKDAĞ, Barış KOYUNCU, Hayrettin Eren YILDIZ ve Şevket Onur YILMAZ Bronz madalya kazandı. Ayrıca Türkiye, 107 ülke arasında 35. oldu.

Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda Altın Madalya Sevinci

TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları kapsamında Biyoloji dalında Ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek üzere yetiştirilen öğrencimiz Tolga ATILIR, 18-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında Portekiz'in ev sahipliğinde 76 ülkeden 304 öğrencinin çevrim içi ortamda yarıştığı 32. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatında (IBO 2021-IBO Challenge II) Altın madalya kazanarak bizleri gururlandırdı.

Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatında Gümüş ve Bronz Madalya Gururu

TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları kapsamında Bilgisayar dalında ülkemizi bölgesel ve uluslararası arenada temsil etmek üzere yetiştirilen öğrencilerimiz, 19-26 Haziran 2021 tarihleri arasında Singapur'un ev sahipliğinde 88 ülkeden 351 öğrencinin çevrim içi ortamda yarıştığı 33. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatına katıldılar.

Cengiz Eray Aslan, Ege KABASAKALOĞLU, Olcay ORANSOY ve Yusuf Onur ÜŞÜMEZ'in ülkemizi temsil ettiği Olimpiyatta, Ege KABASAKALOĞLU Gümüş madalya, Olcay ORANSOY ve Yusuf Onur ÜŞÜMEZ Bronz madalya alarak bizleri gururlandırdı.

Ülkemizi temsil eden tüm Olimpiyatı Takımı öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerine, başta Komite Başkanlarımız olmak üzere eğitimlerde görev alan tüm akademisyenlere teşekkür ediyoruz.

Kaynak: Habermetre