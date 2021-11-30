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ÖĞRENCİLERİMİZ İSTEDİ, BİZ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

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ÖĞRENCİLERİMİZ İSTEDİ, BİZ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

ÖĞRENCİLERİMİZ İSTEDİ, BİZ GERÇEKLEŞTİRİYORUZKınalı Hasan Kız Öğrenci Yurdu önünden başlattığımız yeni ulaşım güzergahı ve bulvar projemiz kapsamında asfalt serim çalışmalarımız başladı.

ÖĞRENCİLERİMİZ İSTEDİ, BİZ GERÇEKLEŞTİRİYORUZKınalı Hasan Kız Öğrenci Yurdu önünden başlattığımız yeni ulaşım güzergahı ve bulvar projemiz kapsamında asfalt serim çalışmalarımız başladı. Öğrencilerimizin ulaşımını kolaylaştırarak, şehrimize değer katmayı sürdürüyoruz. #YozgatBelediyesi #GönülBelediyeciliği

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