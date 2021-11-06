Öğrencilerimiz ASBC Asya Gençler Boks Şampiyonasında Madalya Kazandı - Haberler
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Öğrencilerimiz ASBC Asya Gençler Boks Şampiyonasında Madalya Kazandı

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Öğrencilerimiz ASBC Asya Gençler Boks Şampiyonasında Madalya Kazandı

Dubai'de düzenlenen ASBC Asya Gençler Boks Şampiyonasında öğrencilerimizden Daniyal Saparbai 92 kg'da, Gauhar Shoibekova 70 kg'da gümüş madalya kazandılar.

Dubai'de düzenlenen ASBC Asya Gençler Boks Şampiyonasında öğrencilerimizden Daniyal Saparbai 92 kg'da, Gauhar Shoibekova 70 kg'da gümüş madalya kazandılar. Öğrencilerimizi ve hocalarını tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

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