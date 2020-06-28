Öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldular Öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldular Karabük'te AYT sınavına son anda gelen öğrenciler, ring araçlarıyla sınava yetiştirildi Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın kinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sınavı Karabük'te başladı.

Öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldular

Karabük'te AYT sınavına son anda gelen öğrenciler, ring araçlarıyla sınava yetiştirildi

KARABÜK - Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın kinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sınavı Karabük'te başladı. Güvenlik görevlileri, adayları sınava yetiştirmek için adeta seferber oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 81 ilde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin dün gerçekleştirilmesinin ardından bugün de ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri heyecanı başladı.

Karabük Üniversitesinde sınava giren öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarak sınav alanlarına alındı.

Bazı üniversite adayları, son dakika yetişti. KBÜ güvenlik görevlileri, sınava son dakika gelen adayları kampüs girişinde bekleyen Karabük Belediyesine ait otobüslerle sınava yetiştirmek için seferber oldu. Koşarak sınava yetişmeye çalışan adaylar, ring araçlarıyla sınava girecekleri salona kadar götürdü. Korona Virüs tedavisi gören 3 aday ise ambulanslarla sınav salonlarına getirildi.

Alparslan Gazi Anadolu Lisesinde sınava girecek adaylar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak tek sıra halinde sınav alanına alınan adaylar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: İHA