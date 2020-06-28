Öğrencileri sınava yetiştirme anları kameralara yansıdı
Öğrencileri sınava yetiştirme anları kameralara yansıdıSAKARYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksek Öğretim Kurumları'na (YKS) girecek olan öğrencileri sınava yetiştirdi.
28.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:57
Öğrencileri sınava yetiştirme anları kameralara yansıdı
SAKARYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksek Öğretim Kurumları'na (YKS) girecek olan öğrencileri sınava yetiştirdi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumuna girecek olanlara yardımcı oldu. Sınav merkezlerine gitmekte geç kalan öğrenciler motosikletli polis ekiplerince sınava girecekleri okula götürüldü. Sakarya Emniyet Müdürlüğü öğrencilerin sınava yetişme anlarını paylaştı.
Kaynak: DHA