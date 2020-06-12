Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaval, öğrencilerinin online sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izlediği iddiası sonrasında görevinden istifa etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaval, "Olay tamamen yanlış ve abartma. O bir pop up reklamıydı" dedi.

Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaval'ın online sınav yaparken bilgisayarından cinsel içerikli film izlediği iddia edildi. Görevinden istifa eden Prof. Dr. Kaval, "Cinsel içerikli film izleme diye bir şey yok. 'Pop up' denilen reklam niteliğinde bir şeymiş. İlk defa böyle bir şey oldu, ben de çok şaşırdım" dedi.

Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaval'ın, 40 öğrencinin bulunduğu maliye online sınavı yaptığı sırada cinsel içerikli film izlediği iddia edildi. İddiaya göre, online sınav sırasında öğrencilerin de gördüğü ekrana yanlışlıkla cinsel içerikli görüntüler yansıdı.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Bir öğrencinin de bu görüntüleri paylaşması sonrası olay sosyal medyada yayıldı. Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, velilerden ve öğrencilerden gelen tepkiler üzerine üniversite yönetiminin olaydan haberdar olduğunu belirtti ve Prof. Dr. Kaval'ın görevinden istifa ettiğini söyledi.

"O BİR POP UP REKLAMIYDI"

Hürriyet'ten Esra Ülkar'a konuşan Prof. Dr. Hasan Kaval, şunları söyledi:

"Olay tamamen yanlış ve abartma. Online ders kapsamında yapılan bir ödev sınavıydı. O arada çocuklar bir soru sordu. Ona bakmak için Zoom'dan çıktım. O arada geçmişten kalan bir reklam belirmiş. Ben ne olduğunu anlamaya çalışırken, 'nereden çıktı bu' diye bakarken çocuklar kaydetmiş. Tamamen benim kişisel verimden, istem dışı anlık bir şeyi nasıl olup da takip edip hemen kaydedebiliyorlar onu da anlamış değilim. Cinsel içerikli fim izleme diye bir şey yok. Bir film izleme diye de bir şey yok. 'Pop up' denilen reklam niteliğinde bir şeymiş. İlk defa böyle bir şey oldu, ben de çok şaşırdım. Bir önceki akşam Netflix'ten film izliyordum. Sıkıldım, unutup gitmişim. O film kapanınca 'pop up' o zaman gelirmiş. Anladığım kadarıyla oradan kalmaymış. Ama sanki ben cinsel içerikli film izliyormuşum diye asılsız şeyler konuşuldu."

POP UP NEDİR?

Pop up, bir web sitesinde girildiğinde aniden beliren reklamlara denir. Reklamcılık sektörünün internet dünyasında çok sık kullandığı bir uygulamadır.