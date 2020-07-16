Öğrencileri, şehit Necmettin Öğretmen'i unutamıyor
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Öğrencileri, şehit Necmettin Öğretmen'i unutamıyor

Görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, öğretmenlerinin şehadetinin üçüncü yılında hüzün yaşıyor.

Öğrencileri, şehit Necmettin Öğretmen'i unutamıyor
16.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:38

Görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, öğretmenlerinin şehadetinin üçüncü yılında hüzün yaşıyor.

Necmettin Yılmaz'ın görev yaptığı ve şehit olduktan sonra isminin verildiği kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki okulda bir araya gelen öğrencileri, ona olan özlemlerini dile getirdi.

Şehit öğretmenlerinin fotoğrafına bakarak duygu dolu anlar yaşayan öğrenciler, onu hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

- "Onu çok özlüyoruz"

Öğrencilerinden Mihriban Subay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Necmettin Öğretmeninin üç yıl önce şehit edildiğini, onu çok özlediklerini söyledi.

Öğretmenlerini çok sevdiklerini ve unutamadıklarını ifade eden Subay, şöyle konuştu:

"Öğretmenimiz bizi çok iyi eğitti ve bizleri iyi birer öğrenci olarak yetiştirdi. Ben de onun gibi iyi bir öğretmen olup iyi öğrenciler yetiştirmek istiyorum. Evimize gelirdi hep beraber çay içerdik hatta yemek yaptığımızda onu da davet ederdik. Onu çok özlüyoruz, keşke bizimle birlikte olsaydı ve hep birlikte yine okula gelseydik. Bizi hep desteklerdi ve yaramazlık yapmamamız için çok çabalardı, o çok iyi bir öğretmendi. Öğretmenimizin babası Hamit Yılmaz amca geldiğinde kendisine sarılıp elini öptüm, o çok üzülüyordu. Çocuklar onu da çok sevdi. Allah kimseye evlat acısı vermesin."

Gümüşhane'ye gitmek istediğini dile getiren Subay, şehit öğretmenin kabrinde dua etmek istediğini belirtti.

Şehit öğretmenin izinden gideceğini belirten Birgül Subay ise hedefinin, iyi öğrenciler yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Şehit öğretmenin evlerine gelip kendilerine derslerde yardımcı olduğunu söyleyen Sezai Çaçan da eksik kaldıkları konularda öğretmenlerinin gözetiminde ders çalıştıklarını belirtti.

Çaçan, öğretmenini çok özlediğini belirterek arkadaşlarıyla şehit öğretmenlerinin kabrini ziyaret etmek istediklerini söyledi.

"Onu çok seviyorduk"

Necmettin Yılmaz'ın karne dağıtımının ardından şehit edildiğini anlatan Emir Fatih Subay, "Keşke şehit edilmeseydi ve yine öğrencisi olsaydık. Biz onu çok seviyorduk ve keşke yine bize dersi o öğretseydi. Keşke bize güzel şeyler öğretmeye devam etseydi." diye konuştu.

Öğretmen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırılmıştı. Teröristlerce katledilen Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulunmuş, 16 Temmuz 2017'de Gümüşhane'de toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

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